Az Afrika Kupa-döntő után szétverték fél Párizst a bevándorlók – videó

Vasárnap éjszaka Párizsban elszabadult a pokol, miután Szenegál megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját. A legnagyobb káosz a Champs-Elysées-n volt, ahol a rendfenntartó erőket többször is megtámadták a bevándorlók. Csak hétfőn reggel, hajnali 4 órára tudták megfékezni a hatóságok a rendbontást – számolt be róla a jeanmarcmorandini.com.
Vasárnap számos rendfenntartó erőt mozgósítottak a francia fővárosban, amelyeknek több helyen is be kellett avatkozniuk az erőszakos cselekmények miatt.
A hatóságok 19 órától ellenőrzőpontokat állítottak fel, főként a Champs-Élysées környékén, az Avenue George-V és az Avenue de la Grande Armée kereszteződésénél.
Vasárnap este Belgiumban is incidensek törtek ki a mérkőzés után, miután a marokkói csapat vereséget szenvedtek a kupa döntőjében. Éjfél után nem sokkal a tömeget könnygázzal oszlatták szét.
