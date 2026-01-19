Az Afrika Kupa-döntő után szétverték fél Párizst a bevándorlók – videó

Hírlevél
2 órája
Vasárnap éjszaka a francia főváros több kerületéből is rendbontásokat jelentettek. A párizsi hatóságoknak jelentős erőket kellett mozgósítaniuk a bevándorlók megfékezésére. A rend csak hajnali négy órára állt helyre.
Vasárnap éjszaka Párizsban elszabadult a pokol, miután Szenegál megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját. A legnagyobb káosz a Champs-Elysées-n volt, ahol a rendfenntartó erőket többször is megtámadták a bevándorlók. Csak hétfőn reggel, hajnali 4 órára tudták megfékezni a hatóságok a rendbontást – számolt be róla a jeanmarcmorandini.com.

A párizsi bevándorlók dühöngeni kezdtek a szenegáli csapat győzelme után
A párizsi bevándorlók dühöngeni kezdtek a szenegáli csapat győzelme után
Fotó: AFP

Vasárnap számos rendfenntartó erőt mozgósítottak a francia fővárosban, amelyeknek több helyen is be kellett avatkozniuk az erőszakos cselekmények miatt. 

A hatóságok 19 órától ellenőrzőpontokat állítottak fel, főként a Champs-Élysées környékén, az Avenue George-V és az Avenue de la Grande Armée kereszteződésénél.

Vasárnap este Belgiumban is incidensek törtek ki a mérkőzés után, miután a marokkói csapat vereséget szenvedtek a kupa döntőjében. Éjfél után nem sokkal a tömeget könnygázzal oszlatták szét. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Brüsszel kiadta az ukázt: háborús üzemmódba kapcsoltak a nyugati országok.

