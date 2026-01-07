Párizsban olyan döntés született, ami közvetlen konfrontációt jelenthet Oroszországgal

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülés szünetében, hogy az úgynevezett hajlandók koalíciójához tartozó európai országok előző napi párizsi találkozóján újabb döntés született az ukrajnai háború folytatásáról, amely a közvetlen összecsapás veszélyét teremti meg Oroszországgal.

Párizsban újabb döntés született az ukrajnai háború folytatásáról

Fotó: AFP

Azzal ugyanis, hogy a nyugat-európai országok katonai jelenlétet akarnak felépíteni Ukrajnában, a közvetlen háború veszélyét építik fel Oroszországgal szemben [...] Azonban látnunk kell sajnos, hogy ma ez a brüsszeli politika és a brüsszeli döntés úgy szól, hogy Oroszországgal háborút kell vívni

– figyelmeztetett. Majd leszögezte, hogy rendkívül veszélyes döntésről van szó, a magyar kormánynak pedig az a feladata, hogy megóvja a magyar embereket és családokat az Oroszországgal vívandó brüsszeli háborútól. Szijjártó Péter ezután hangsúlyozta, hogy ettől a háborútól Magyarországot csakis egy szuverén kormány tudja megvédeni.

Egy brüsszeli bábkormány nyilván azért jönne létre, hogy Brüsszel akaratát teljesítse minden tekintetben. Egy brüsszeli bábkormány belevinné Magyarországot abba a háborúba, amelyet Brüsszel Oroszországgal szemben akar megvívni

– vélekedett. Úgy összegezte a mai napot, hogy megerősítették, hogy Magyarország szuverén, nemzeti kormánya ettől a háborútól meg fogja védeni a magyar embereket, a magyar családokat, meg fogja védeni Magyarországot. A magyar kormány továbbra is támogatja a béketárgyalásokat, támogatja a legmagasabb szintű amerikai–orosz egyeztetéseket és elutasítjuk Brüsszel legújabb háborús döntését.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Párizsban átléptek egy határt, pedig Vlagyimir Putyin előre figyelmeztetett.