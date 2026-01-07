Párizsban átléptek egy határt, pedig Vlagyimir Putyin előre figyelmeztetett

Nagy-Britannia és Franciaország nyilatkozatot írt alá Párizsban, melynek értelmében egy orosz–ukrán tűzszüneti megállapodás életbe lépését követően azonnal csapatokat telepítenének Ukrajnába – írja az Independent.

Párizsban francia és brit katonák ukrán földre történő telepítéséről írtak alá megállapodást

Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Aláírták a Párizsi Nyilatkozatot

Keir Starmer kijelentette, hogy a most aláírt dokumentum jogi keretet biztosít a francia és brit erők ukrajnai műveleteihez, valamint katonai központok kiépítéséhez.

A Párizsi Nyilatkozatnak keresztelt szándéknyilatkozatban Amerika is szerephez jut. Jared Kushner megerősítette, hogy az amerikai elnök támogatja az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat.

Friedrich Merz német kancellár jelezte, hogy országa hamarosan szintén csatlakozhat Franciaországhoz és Nagy-Britanniához.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Merz német katonákat küldene Ukrajnába, és azon a véleményen van, hogy egy jövőbeli tűzszünet betartása érdekében a német hadseregnek katonai erővel kellene reagálnia egy esetleges orosz támadásra – vagyis harcolniuk kellene.

A párizsi csúcs résztvevői külön köszönetet mondtak Kushnernek és Steve Witkoffnak, amiért első alkalommal vettek részt a Hajlandók Koalíciója-csúcstalálkozón, és biztosították a béketervhez szükséges támogatást. Macron rámutatott, hogy az aláírt megállapodás teljesíti Trump elnök azon elvárását, miszerint Európának nagyobb részt kell vállalnia saját védelme érdekében – a védelmi kiadások és a katonai jelenlét növelésével.

Ugyanakkor a most aláírt megállapodás egy részlete késleltetheti a tűzszünetet, mivel Vlagyimir Putyin korábban világossá tette, hogy ellenzi külföldi katonák Ukrajnába történő telepítését a háború befejezése után.

Keir Starmer az új megállapodásról azt mondta, hogy az egy szándéknyilatkozat arra, hogy katonákat telepítsenek Ukrajnába egy békemegállapodást követően. Mint mondta, ez fontos része annak a megingathatatlan elkötelezettségüknek, hogy hosszú távon Ukrajna mellett álljanak. A nyilatkozat aláírása megnyitja az utat a jogi keretek kialakítása előtt, amelyek lehetővé tennék francia és brit katonák ukrán területen végzett műveleteit, Ukrajna légterének és tengereinek biztosítását, valamint egy fegyveres erő felállítását. Hozzátette:

A mai megbeszéléseken részletesebben kitértünk a szárazföldi erők telepítésének mechanizmusaira is. A tűzszünet utáni koordinációs központ tervei mellett az Egyesült Királyság és Franciaország katonai központokat is létrehoz Ukrajna-szerte, hogy lehetővé tegye a csapatok telepítését, valamint védett létesítményeket építését fegyverek és katonai felszerelések számára.

A francia elnök is jelentős előrelépésről számolt be: az Élysée-palota által közzétett összefoglaló szerint a megállapodás tartalmaz egy amerikai irányítású tűzszünet-ellenőrzési mechanizmust. Az aláírt dokumentum pedig kötelező erejű vállalásokat tartalmaz Ukrajna támogatására egy esetleges jövőbeli orosz támadás esetén.