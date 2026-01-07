Párizsban átléptek egy határt, pedig Vlagyimir Putyin előre figyelmeztetett

Nagy-Britannia és Franciaország nyilatkozatot írt alá Párizsban, melynek értelmében egy orosz–ukrán tűzszüneti megállapodás életbe lépését követően azonnal csapatokat telepítenének Ukrajnába – írja az Independent.
Aláírták a Párizsi Nyilatkozatot
Keir Starmer kijelentette, hogy a most aláírt dokumentum jogi keretet biztosít a francia és brit erők ukrajnai műveleteihez, valamint katonai központok kiépítéséhez.
A Párizsi Nyilatkozatnak keresztelt szándéknyilatkozatban Amerika is szerephez jut. Jared Kushner megerősítette, hogy az amerikai elnök támogatja az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat.
Friedrich Merz német kancellár jelezte, hogy országa hamarosan szintén csatlakozhat Franciaországhoz és Nagy-Britanniához.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Merz német katonákat küldene Ukrajnába, és azon a véleményen van, hogy egy jövőbeli tűzszünet betartása érdekében a német hadseregnek katonai erővel kellene reagálnia egy esetleges orosz támadásra – vagyis harcolniuk kellene.
A párizsi csúcs résztvevői külön köszönetet mondtak Kushnernek és Steve Witkoffnak, amiért első alkalommal vettek részt a Hajlandók Koalíciója-csúcstalálkozón, és biztosították a béketervhez szükséges támogatást. Macron rámutatott, hogy az aláírt megállapodás teljesíti Trump elnök azon elvárását, miszerint Európának nagyobb részt kell vállalnia saját védelme érdekében – a védelmi kiadások és a katonai jelenlét növelésével.
Ugyanakkor a most aláírt megállapodás egy részlete késleltetheti a tűzszünetet, mivel Vlagyimir Putyin korábban világossá tette, hogy ellenzi külföldi katonák Ukrajnába történő telepítését a háború befejezése után.
Keir Starmer az új megállapodásról azt mondta, hogy az egy szándéknyilatkozat arra, hogy katonákat telepítsenek Ukrajnába egy békemegállapodást követően. Mint mondta, ez fontos része annak a megingathatatlan elkötelezettségüknek, hogy hosszú távon Ukrajna mellett álljanak. A nyilatkozat aláírása megnyitja az utat a jogi keretek kialakítása előtt, amelyek lehetővé tennék francia és brit katonák ukrán területen végzett műveleteit, Ukrajna légterének és tengereinek biztosítását, valamint egy fegyveres erő felállítását. Hozzátette:
A mai megbeszéléseken részletesebben kitértünk a szárazföldi erők telepítésének mechanizmusaira is. A tűzszünet utáni koordinációs központ tervei mellett az Egyesült Királyság és Franciaország katonai központokat is létrehoz Ukrajna-szerte, hogy lehetővé tegye a csapatok telepítését, valamint védett létesítményeket építését fegyverek és katonai felszerelések számára.
A francia elnök is jelentős előrelépésről számolt be: az Élysée-palota által közzétett összefoglaló szerint a megállapodás tartalmaz egy amerikai irányítású tűzszünet-ellenőrzési mechanizmust. Az aláírt dokumentum pedig kötelező erejű vállalásokat tartalmaz Ukrajna támogatására egy esetleges jövőbeli orosz támadás esetén.
Zelenszkij kijelentette, hogy nem tartja elegendőnek a megállapodást, ugyanakkor üdvözölte az Egyesült Államok szerepvállalását.
Kushnert a csúcs után arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok nyújtana-e katonai támogatást, ha a békét garantálni próbáló szövetségeseket támadás érné, amire azt válaszolta:
Amerika nagyon, nagyon, nagyon határozottan kiáll a biztonsági garanciákért. Az elnök betartja a vállalásait.
Kushner kifejtette, Ukrajna biztonsági garanciája arra szolgál, hogy valódi biztosítékok legyenek a jövőbeli kelet-európai konfliktusok megelőzésére. Kiemelte, hogy az amerikai elnök olyan békemegállapodást szeretne elérni, ahol mindkét szembenálló fél a deeszkalációra törekszik és az erő általi elrettentés elvét tervezik alkalmazni.
Zelenszkij álláspontja a találkozóról
Az ukrán elnök hivatalos weboldala arról számolt be, hogy a hajlandók a Párizsi Nyilatkozattal megerősítették elkötelezettségüket az igazságos és tartós béke mellett Ukrajnában – az ENSZ Alapokmányának elveivel összhangban –, és üdvözölte az előrelépést. A hajlandók koalíciója megerősítette, hogy készek kötelezettséget vállalni egy politikailag és jogilag kötelező erejű garanciarendszer létrehozására, ami egy tűzszünet hatálybalépését követően lépne hatályba.
A garanciarendszer az alábbi elemeket tartalmazná:
Egy megbízható tűzszünet-ellenőrzési rendszer jönne létre – amerikai támogatással –, beleértve a hajlandók koalíciója tagjainak hozzájárulásait is. A koalíció képviselteti magát abban a különleges bizottságban, amelyet az esetleges orosz jogsértések kivizsgálására és a válaszlépések mérlegelésére hoznának létre.
A koalíció megállapodott abban, hogy hosszú távú katonai segítséget és fegyvereket nyújt az Ukrán Fegyveres Erőknek, mivel – egy tűzszünet megkötése után – továbbra is ők maradnának az első védelmi vonal.
Ez magában foglalja – de nem kizárólagosan – a következőket:
- hosszú távú védelmi csomagok,
- fegyverbeszerzések finanszírozásának támogatása,
- az Ukrán Fegyveres Erők finanszírozása,
- hozzáférés biztosítása olyan eszközökhöz, amelyek egy orosz támadás esetén gyorsan bevethetők válaszként,
- gyakorlati és technikai támogatás nyújtása védelmi erődök kiépítéséhez.
A tűzszünet aláírását követően további kitűzött célként meghatározták az Ukrán Fegyveres Erők újjáépítését. Illetve a hajlandók kötelezettséget vállalnának a béke helyreállítására egy esetleges jövőbeli orosz támadás esetén, ami magában foglalhatja katonai képességek alkalmazását, hírszerzési és logisztikai támogatást, diplomáciai segítséget, valamint további orosz szankciók bevezetését is.