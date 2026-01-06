Valami készül Párizsban: Ukrajna sorsa most dőlhet el?

Kedden a hajlandók koalíciója Párizsban találkozik, hogy megvitassa az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat. A várakozások szerint 35 ország vezetői gyűlnek össze, ahol Kijev konkrét vállalásokat szeretne elérni arra az esetre, ha Oroszország – a békekötés után – ismét megtámadná az országot – írja az Euro News.

A hajlandók koalíciója Párizsban találkozik

Emmanuel Macron francia elnök újévi beszédében kijelentette, hogy szilárd kötelezettségvállalások várhatók Ukrajna védelme érdekében bármilyen orosz agresszióval szemben, miután megszületik egy békemegállapodás.

Január 6-án Párizsban számos európai állam és szövetséges konkrét kötelezettségeket vállal majd Ukrajna védelme érdekében és arra, hogy igazságos és tartós békét biztosítsanak európai kontinensünkön

– mondta Macron. Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Donald Trump tanácsadója, Jared Kushner várhatóan szintén részt vesznek a párizsi csúcstalálkozón.

Január 3-án európai nemzetbiztonsági tanácsadók Kijevben találkoztak, hogy megvitassanak egy lehetséges ukrajnai béketervet. A tárgyalásokat követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Ukrajna egyszerre készül egy békemegállapodás véglegesítésére és arra is, hogy továbbra is megvédje az országot az orosz agresszióval szemben.

Miről egyeztetnek Párizsban?

A vezetők Ukrajna hosszú távú védelmét célzó kötelezettségvállalásokra összpontosítanak, amelyek célja, hogy elrettentse Oroszországot bármilyen jövőbeli támadástól. A katonai és politikai támogatást Kijev és Washington egyaránt úgy értékeli, mint

bármilyen lehetséges békemegállapodás kulcsfontosságú elemeit.

A biztonsági garanciákat, amelyet a NATO kollektív védelemről szóló 5. cikkéhez hasonlítottak, alapfeltételnek tartják ahhoz, hogy Kijev alkotmányban rögzítse a NATO-csatlakozási terveinek feladását.

A béketerv szerint csúcstechnológiás védelmet telepítenének az érintkezési vonal mentén. A biztonsági garanciák egy további rétege pedig Ukrajna európai uniós csatlakozása lenne. A jelenlegi, 20 pontból álló béketerv 2027 januárjára irányozza elő a felvételt, amit az Európai Bizottság számos tisztviselője irreálisnak és kivitelezhetetlennek tart.

A párizsi tárgyalások egyik legvitatottabb eleme annak lehetősége, hogy csapatokat telepítsenek Ukrajna területén belül vagy annak közelében, de a frontvonalaktól távol.

Oroszország közölte, hogy nem fogadja el NATO-tagországok csapatainak jelenlétét ukrán földön.