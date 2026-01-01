Hírlevél
Példátlan lépést tesz Putyin, erre senki sem számított

Több tucat ember égett bent egy szórakozóhelyen, rengeteg a sérült

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Oroszország kész megosztani amerikai partnereivel a december 29-én, a novgorodi régióban lelőtt ukrán drón elemzéséből kinyert adatokat. A megtalált anyagok szerint a támadás célpontja Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik létesítménye volt.
Az orosz hírszerzés szakemberei kinyerték és visszafejtették a drón navigációs rendszeréből a repülési feladatot tartalmazó fájlt. Az eredmények egyértelműen jelezték, hogy az ukrán drón végső célpontja az elnöki rezidencia védett területe volt. 

Putyin rezidenciája elleni támadás: átadja a bizonyítékot Moszkva (Fotó: AFP)
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, december 29-én éjszaka támadást indítottak Putyin novgorodi rezidenciája ellen, 91 drónnal.

 A légvédelmi erők valamennyi célpontot megsemmisítették. Oroszország Kijevet tette felelőssé. Szergej Lavrov külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva felülvizsgálja Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási álláspontját.

Donald Trump amerikai elnök egy Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés kapcsán kijelentette, hogy az eset „sokkolta”. Hozzátette: 

Hála Istennek, hogy nem adtunk Ukrajnának Tomahawkokat.

Putyin közölte, hogy a történtek után Moszkva felülvizsgálja az ukrajnai konfliktus békés rendezésével kapcsolatos álláspontját.

Trump szerint egy ilyen lépés jelentős kockázatot hordoz egy érzékeny nemzetközi helyzetben. Arra a kérdésre, hogy rendelkezésre állnak-e bizonyítékok az ukrán támadásról, Trump korábban azt válaszolta, hogy ezt még vizsgálják. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont visszautasította az orosz állításokat, és hamisnak nevezte azokat.

 

