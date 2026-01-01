Példátlan lépést tesz Putyin, erre senki sem számított

Az orosz hírszerzés szakemberei kinyerték és visszafejtették a drón navigációs rendszeréből a repülési feladatot tartalmazó fájlt. Az eredmények egyértelműen jelezték, hogy az ukrán drón végső célpontja az elnöki rezidencia védett területe volt.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, december 29-én éjszaka támadást indítottak Putyin novgorodi rezidenciája ellen, 91 drónnal.
A légvédelmi erők valamennyi célpontot megsemmisítették. Oroszország Kijevet tette felelőssé. Szergej Lavrov külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva felülvizsgálja Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási álláspontját.
Donald Trump amerikai elnök egy Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés kapcsán kijelentette, hogy az eset „sokkolta”. Hozzátette:
Hála Istennek, hogy nem adtunk Ukrajnának Tomahawkokat.
Putyin közölte, hogy a történtek után Moszkva felülvizsgálja az ukrajnai konfliktus békés rendezésével kapcsolatos álláspontját.
Trump szerint egy ilyen lépés jelentős kockázatot hordoz egy érzékeny nemzetközi helyzetben. Arra a kérdésre, hogy rendelkezésre állnak-e bizonyítékok az ukrán támadásról, Trump korábban azt válaszolta, hogy ezt még vizsgálják. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont visszautasította az orosz állításokat, és hamisnak nevezte azokat.