Példátlan lépést tesz Putyin, erre senki sem számított

Az orosz hírszerzés szakemberei kinyerték és visszafejtették a drón navigációs rendszeréből a repülési feladatot tartalmazó fájlt. Az eredmények egyértelműen jelezték, hogy az ukrán drón végső célpontja az elnöki rezidencia védett területe volt.

Putyin rezidenciája elleni támadás: átadja a bizonyítékot Moszkva (Fotó: AFP)

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, december 29-én éjszaka támadást indítottak Putyin novgorodi rezidenciája ellen, 91 drónnal.

A légvédelmi erők valamennyi célpontot megsemmisítették. Oroszország Kijevet tette felelőssé. Szergej Lavrov külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva felülvizsgálja Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási álláspontját.

⚡️ Russia's Defence Ministry:



Data extracted from Ukrainian UAV shot down over Novgorod Region on December 29, shows a facility of the Russian President’s residence was its target.



The data will be passed to the US via established channels.https://t.co/wMje3o3hix pic.twitter.com/WCAS6k42yI — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 1, 2026

Donald Trump amerikai elnök egy Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés kapcsán kijelentette, hogy az eset „sokkolta”. Hozzátette:

Hála Istennek, hogy nem adtunk Ukrajnának Tomahawkokat.

Putyin közölte, hogy a történtek után Moszkva felülvizsgálja az ukrajnai konfliktus békés rendezésével kapcsolatos álláspontját.

Trump szerint egy ilyen lépés jelentős kockázatot hordoz egy érzékeny nemzetközi helyzetben. Arra a kérdésre, hogy rendelkezésre állnak-e bizonyítékok az ukrán támadásról, Trump korábban azt válaszolta, hogy ezt még vizsgálják. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont visszautasította az orosz állításokat, és hamisnak nevezte azokat.