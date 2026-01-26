Megszólalt a német védelmi miniszter Grönland kapcsán – ezt önnek is látnia kell

Hírlevél
Berlin szerint félreértés állhat amögött, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump rövid időre vámintézkedésekkel fenyegette meg Németországot a Grönland körüli vita során. Boris Pistorius német védelmi miniszter egy interjúban azt hangsúlyozta: a Bundeswehr grönlandi szerepvállalása teljes mértékben NATO-egyeztetésen alapult, és nem irányult senki ellen.
PistoriusNémetországTrumpNATOGrönland

Pistorius megvédte a Bundeswehr katonáinak kiküldését, akik egy NATO-felderítő misszió keretében vettek részt a grönlandi műveletekben, írja a Tagesschau.

Pistorius
Carsten Breuer a Bundeswehr főfelügyelője és Boris Pistorius (SPD), a szövetségi védelmi miniszter
(Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Mint fogalmazott: „A NATO-ban mindenki tudott róla, a misszió összehangolt volt a szövetségesek között.”

A német katonai jelenlét megkezdése után Donald Trump amerikai elnök vámok bevezetésével fenyegette meg többek között Németországot, majd később visszavonta a fenyegetést. Pistorius szerint Washingtonban félreértés történhetett.

Hogy ez pontosan hogyan alakult ki, azt most nem kívánom találgatni

– mondta.

A védelmi miniszter hangsúlyozta: a misszió nem provokáció volt.

„Nem volt szó semmiféle szimbolikus üzenetről bárki ellen. Arról volt szó, hogy megmutassuk: a NATO felelősséget visel Grönlandért – és ezt meg is tettük.”

Pistorius: Grönland Dánia része, így NATO-területnek számít

A davosi Világgazdasági Fórumon Trump elnök arról beszélt, hogy NATO-főtitkárral, Mark Ruttéval egy „keretről” állapodtak meg Grönland jövőjével kapcsolatban. Pistorius azonban leszögezte: valódi megállapodásról nem lehet beszélni, csupán egy egyeztetés történt, amelyben sem Grönland, sem Dánia nem vett részt.

US President Donald Trump (R) speaks with NATOs Secretary-General Mark Rutte during a bilateral meeting on the sidelines of the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Donald Trump amerikai elnök (jobbra) Mark Rutte NATO-főtitkárral beszélget a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén
(Fotó: AFP/ Mandel Ngan)

A német miniszter élesen bírálta Trump korábbi kijelentéseit a NATO afganisztáni szerepvállalásáról is. 

Az amerikai elnök azt állította, hogy a szövetségesek nem vettek részt megfelelő mértékben a harcokban. Pistorius szerint ez sértő és valótlan. Felidézte: Afganisztánban 59 német katona vesztette életét, mintegy 500-an pedig megsebesültek.

Így beszélni a szövetségesek elesett katonáiról egyszerűen tiszteletlen és elfogadhatatlan

– fogalmazott.

Pistorius végül óvatosságra intett Trump minden megszólalásának kommentálásával kapcsolatban.

Ha minden egyes nyilatkozatot, amely naponta megjelenik a közösségi médiában vagy sajtótájékoztatókon, reagálnánk, nem maradna időnk a fontos ügyekre

– zárta gondolatait.

 

