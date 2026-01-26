Megszólalt a német védelmi miniszter Grönland kapcsán – ezt önnek is látnia kell

Pistorius megvédte a Bundeswehr katonáinak kiküldését, akik egy NATO-felderítő misszió keretében vettek részt a grönlandi műveletekben, írja a Tagesschau.

Carsten Breuer a Bundeswehr főfelügyelője és Boris Pistorius (SPD), a szövetségi védelmi miniszter

(Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Mint fogalmazott: „A NATO-ban mindenki tudott róla, a misszió összehangolt volt a szövetségesek között.”

A német katonai jelenlét megkezdése után Donald Trump amerikai elnök vámok bevezetésével fenyegette meg többek között Németországot, majd később visszavonta a fenyegetést. Pistorius szerint Washingtonban félreértés történhetett.

Hogy ez pontosan hogyan alakult ki, azt most nem kívánom találgatni

– mondta.

A védelmi miniszter hangsúlyozta: a misszió nem provokáció volt.

„Nem volt szó semmiféle szimbolikus üzenetről bárki ellen. Arról volt szó, hogy megmutassuk: a NATO felelősséget visel Grönlandért – és ezt meg is tettük.”

Pistorius: Grönland Dánia része, így NATO-területnek számít

A davosi Világgazdasági Fórumon Trump elnök arról beszélt, hogy NATO-főtitkárral, Mark Ruttéval egy „keretről” állapodtak meg Grönland jövőjével kapcsolatban. Pistorius azonban leszögezte: valódi megállapodásról nem lehet beszélni, csupán egy egyeztetés történt, amelyben sem Grönland, sem Dánia nem vett részt.

Donald Trump amerikai elnök (jobbra) Mark Rutte NATO-főtitkárral beszélget a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén

(Fotó: AFP/ Mandel Ngan)

A német miniszter élesen bírálta Trump korábbi kijelentéseit a NATO afganisztáni szerepvállalásáról is.

Az amerikai elnök azt állította, hogy a szövetségesek nem vettek részt megfelelő mértékben a harcokban. Pistorius szerint ez sértő és valótlan. Felidézte: Afganisztánban 59 német katona vesztette életét, mintegy 500-an pedig megsebesültek.

Így beszélni a szövetségesek elesett katonáiról egyszerűen tiszteletlen és elfogadhatatlan

– fogalmazott.

Pistorius végül óvatosságra intett Trump minden megszólalásának kommentálásával kapcsolatban.

Ha minden egyes nyilatkozatot, amely naponta megjelenik a közösségi médiában vagy sajtótájékoztatókon, reagálnánk, nem maradna időnk a fontos ügyekre

– zárta gondolatait.