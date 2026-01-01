Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadta Ukrajna Oroszországot, egész este bombáztak

Cuki

Gyönyörű nevet kapott 2026 első budapesti babája

polgármester

Hivatalba lép New York muszlim polgármestere

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zohran Mamdani a Koránra esküdött fel a hivatalos beiktatás előtt New York város polgármestereként. Az új polgármestert Letitia James államügyész eskette fel, egy metróállomáson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
polgármesterZohran MamdaniNew York

A 34 éves Zohran Mamdani rendhagyó eskütétele éjfél után zajlott, szűk körben, a nyilvános beiktatás előtt.

Zohran Mamdani letette a hivatali esküt New York város polgármestereként (Fotó: AMIR HAMJA / POOL)
Zohran Mamdani letette a hivatali esküt New York város polgármestereként (Fotó: AMIR HAMJA / POOL)

Mamdani közleményében felidézte, hogy a Városháza-állomás 1904-ben, New York első 28 metróállomásának egyikeként nyílt meg, és „annak a városnak volt a jelképe, amely mert nagyszabású, az emberek életét megváltoztató dolgokat építeni”  – írja a The Guardian.

Mamdani azt mondta, hogy azért választották a régi Városháza metróállomást az eskütétel helyszínéül, mert szerinte ez a tömegközlekedés fontosságát jelképezi New York életében. A szertartáson bejelentette a város új közlekedési biztosát is: Mike Flynnt, tapasztalt várostervezőt. 

Mamdani azt mondta, célja, hogy New York tömegközlekedésére irigykedjen a világ. 

A leköszönő polgármester, Eric Adams is részt vett a szertartáson. Korábban nem volt biztos, hogy elmegy, de később azt mondta: szeretné „a hatalom békés átadását” személyes jelenlétével is jelezni.

A muszlim Mamdani a Koránra esküdött fel. 

Éjfélkor két Koránra tette a kezét: nagyapjáéra, valamint Arturo Schomburg, fekete író-történész Koránjára, amelyet a New York-i közkönyvtár bocsátott rendelkezésére.

A hajnali eskütételt követően délután 1 órakor tartanak egy nyilvános eseményt, ahol Mamdanit politikai szövetségese, Alexandria Ocasio-Cortez bronxi demokrata képviselő mutatja be, és Bernie Sanders vermonti szenátor esketi fel másodszor.

Tiltakozás övezte az új New York-i  polgármester megválasztását

Amint arról beszámoltunk Elliot Cosgrove rabbi korábban arról beszélt, hogy New York új polgármestere veszélyt jelent a város zsidó közösségére. A rabbi szerint Mamdani múltbeli megnyilvánulásai megmutatják a politikus igazi arcát. felidézte, hogy  a politikus több alkalommal is népirtással vádolta meg Izraelt, valamint kétségbe vonta a zsidó állam legitimitását. 

Emellett New York új polgármestere azt is kijelentette, hogy amennyiben az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu belép New York területére, úgy azonnal le kell tartóztatni. Ezen kijelentések a rabbi szerint megmutatták, hogy Mamdani  valóban veszélyt jelent a zsidó közösségre és arra a politikára is, ami eddig szavatolta a biztonságot. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!