Hivatalba lép New York muszlim polgármestere

A 34 éves Zohran Mamdani rendhagyó eskütétele éjfél után zajlott, szűk körben, a nyilvános beiktatás előtt.

Zohran Mamdani letette a hivatali esküt New York város polgármestereként (Fotó: AMIR HAMJA / POOL)

Mamdani közleményében felidézte, hogy a Városháza-állomás 1904-ben, New York első 28 metróállomásának egyikeként nyílt meg, és „annak a városnak volt a jelképe, amely mert nagyszabású, az emberek életét megváltoztató dolgokat építeni” – írja a The Guardian.

Mamdani azt mondta, hogy azért választották a régi Városháza metróállomást az eskütétel helyszínéül, mert szerinte ez a tömegközlekedés fontosságát jelképezi New York életében. A szertartáson bejelentette a város új közlekedési biztosát is: Mike Flynnt, tapasztalt várostervezőt.

Mamdani azt mondta, célja, hogy New York tömegközlekedésére irigykedjen a világ.

A leköszönő polgármester, Eric Adams is részt vett a szertartáson. Korábban nem volt biztos, hogy elmegy, de később azt mondta: szeretné „a hatalom békés átadását” személyes jelenlétével is jelezni.

A muszlim Mamdani a Koránra esküdött fel.

Éjfélkor két Koránra tette a kezét: nagyapjáéra, valamint Arturo Schomburg, fekete író-történész Koránjára, amelyet a New York-i közkönyvtár bocsátott rendelkezésére.

Zohran Mamdani has been sworn in as Mayor of New York City. pic.twitter.com/fOMSODDiBh — Pop Base (@PopBase) January 1, 2026

A hajnali eskütételt követően délután 1 órakor tartanak egy nyilvános eseményt, ahol Mamdanit politikai szövetségese, Alexandria Ocasio-Cortez bronxi demokrata képviselő mutatja be, és Bernie Sanders vermonti szenátor esketi fel másodszor.

Tiltakozás övezte az új New York-i polgármester megválasztását

Amint arról beszámoltunk Elliot Cosgrove rabbi korábban arról beszélt, hogy New York új polgármestere veszélyt jelent a város zsidó közösségére. A rabbi szerint Mamdani múltbeli megnyilvánulásai megmutatják a politikus igazi arcát. felidézte, hogy a politikus több alkalommal is népirtással vádolta meg Izraelt, valamint kétségbe vonta a zsidó állam legitimitását.

Emellett New York új polgármestere azt is kijelentette, hogy amennyiben az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu belép New York területére, úgy azonnal le kell tartóztatni. Ezen kijelentések a rabbi szerint megmutatták, hogy Mamdani valóban veszélyt jelent a zsidó közösségre és arra a politikára is, ami eddig szavatolta a biztonságot.