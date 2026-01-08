Botrány: egy rádió közpénzből nyomta az LMBTQ-t

Hírlevél
Parlamenti vizsgálat derítette ki Ausztriában, hogy egy grazi baloldali közösségi rádió több tízezer euró adófizetői pénzt kapott kulturális támogatás címén. Az elmúlt törvényhozási időszakban összesen 61 018 euró érkezett a szervezethez, főként infrastruktúra- és médiaprojektekre. A rádió nyíltan baloldali, politikai, aktivista és LMBTQ-tartalmakat sugároz, miközben finanszírozása állami forrásokból történik.
Miközben Ausztriában sokan a megszorítások és a drágulás terheit viselik, egy grazi közösségi rádióhoz több tízezer eurónyi közpénz jut. Egy parlamenti ellenőrzés feltárta, milyen célokra fordították az adófizetők befizetéseit a Radio Helsinki esetében – számolt be az esetről az Exxpress osztrák lap.

A rádió rengeteg közpénzt nyelt el, míg az egyszerű polgár küszködik.
Fotó: AFP

A baloldali irányultságú, független rádióadó „kulturális támogatás” jogcímen évek óta részesül szövetségi forrásokban.

A vizsgálat részletei szerint a legutóbbi törvényhozási ciklus során összesen 61 018 euró érkezett a „Radio Helsinki – Free Radio Styria” egyesülethez. A támogatások több kezdeményezést fedeztek, köztük kulturális infrastruktúra-fejlesztéseket, a „Cage Stage – Vox Popoli” elnevezésű médiaprojektet, valamint egy uniós program társfinanszírozását. A technikai háttérre önmagában több mint 31 000 eurót hagytak jóvá, míg egy meghatározott projektformátum további 5000 eurót kapott.

A helyzetet vitássá teszi, hogy a Radio Helsinki nem pártatlan kulturális médiumként működik, hanem nyílt politikai nézeteket közvetít. Műsorkínálata az aktivista és identitáspolitikai tartalmaktól egészen a queer-feminista formátumokig terjed.

Ezeket a tevékenységeket részben közpénzből finanszírozzák, az illetékes minisztérium engedélyével, a művészeti finanszírozási törvényre hivatkozva. A minisztérium szerint a rádió saját pénzügyi hozzájárulása szerény. A források felhasználásának ellenőrzése jelentések útján történik – a programok érdemi értékelése nem tervezett. 

 

