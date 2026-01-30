Rendőrök vitték el Pozsonyban a magyar politikust, Szijjártó Péter is reagált

A Ma7 hírportál tudósítása szerint azért léptek közbe a rend őrei, mert a fiatal politikus és rendezvényszervező nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a törvénymódosítás kapcsán.

Az ügyre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. „A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat. Azonnal kapcsolatba léptem a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval. Az imént ő arról tájékoztatott, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás” – írta Szijjártó Péter, és kiemelte:

A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) – többször is, eddig is és ezután is.

Orosz Örs közösségi oldalán azt írta, „ezek miatt a helyzetek miatt adtuk egyesületünknek 15 éve az a nevet, hogy Sine Metu, azaz Félelem Nélkül.” Kiemelte: