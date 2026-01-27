Brüsszel döntése miatt veszélyben az alacsonyabb rezsi

„Ursula von der Leyen évek óta nyomja, hogy meg kell tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását. A következmények világosak: háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több tízezer munkahely elvesztése” – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péte: Brüsszel döntése miatt veszélybe került a rezsicsökkentés

(Fotó: AFP)

Tegnap Brüsszelben azonban megszavazták Von der Leyen javaslatát. Pedig ezt meg lehetett volna akadályozni. Mégpedig a múlt héten: ott volt a lehetőség Von der Leyen leváltására, de a Tisza Párt frakciója, az Európai Néppárt – sorukban a tiszás képviselőkkel – nem szavazta meg a bizalmatlansági indítványt, így megmentették Von der Leyent

– írta.

A miniszter közlése szerint továbbra is van lehetőség a döntés megakadályozására: a határozatot az Európai Bíróságon kell megtámadni, és pert kell indítani annak megsemmisítése érdekében. Tájékoztatása szerint a jogi beadvány már elkészült, így amint a döntés hivatalosan is megjelenik, az eljárást azonnal megindítják, amelyet – amennyiben a jelenlegi kormány marad hivatalban – végig is visznek.

Ha azonban a Tisza Párt nyerné meg a választást, ők nem vinnék végig a pert, hagynák, hogy elvágjanak minket az olcsó orosz energiától. A Tisza Párt elnöke – aki humbugnak tartja a rezsicsökkentést – ugyanis a nemzetközi nagytőke két olyan képviselőjét vette maga mellé, akik évek óta lobbiznak azért, hogy Magyarország ne vásároljon olcsó orosz energiát. Április 12-e tétje tehát: marad-e a rezsicsökkentés?

– olvasható a bejegyzésben.