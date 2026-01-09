Egymás után csapódtak be a detonációk Ukrajna nagyvárosaiban

Robbanások hallatszottak Ukrajna nagyvárosaiban az éjszaka folyamán. Helyi sajtóbeszámolók szerint Kijevben és Lvivben is több detonáció rázta meg a várost, írja a RIA Novosztyi.

Ukrán mentőalakulatok (Fotó: Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat)

Robbanássorozat Ukrajnában

Az ukrán fővárosban ez már a negyedik robbanáshullám volt rövid időn belül. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte: a támadások következtében a kritikus infrastruktúra több eleme megrongálódott, és a város egyes kerületeiben áramkimaradások is tapasztalhatók. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és az ellátás helyreállításán.

Nem sokkal később, moszkvai idő szerint hajnali egy óra körül a Strana.ua arról írt, hogy Lvivben is robbanásokat lehetett hallani. A város polgármestere, Andrij Szadovij megerősítette, hogy a régióban az életfenntartást biztosító létesítmények szenvedtek károkat.

There are extremely loud explosions in Kyiv - I can still hear car alarms going off in the city centre. Missiles & drones right into civilian neighbourhoods. This won’t made the news but it’s important to know this terrorism still happens & remember how depraved russia is. pic.twitter.com/UqTjYbq3ON — Caolan (@CaolanReports) January 9, 2026

Az ukrán Digitális Transzformációs Minisztérium online térképe szerint az események idején az ország teljes területén légiriadó volt érvényben.

Moszkva korábban többször hangsúlyozta: a csapásokat válaszul hajtják végre az ukrán fegyveres erők civil infrastruktúra elleni támadásaira, és azok elsősorban katonai célpontokra irányulnak, így a személyi állomány, haditechnika, zsoldosok tartózkodási helyeire, valamint az energetikai, védelmi ipari, katonai irányítási és kommunikációs létesítményekre. A Kreml ismételten leszögezte, hogy az orosz hadsereg nem támad lakóházakat és szociális intézményeket.