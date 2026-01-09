Egymás után csapódtak be a detonációk Ukrajna nagyvárosaiban

Hírlevél
Folytatódtak az éjszakai támadások Ukrajnában: Kijevben már a negyedik robbanássorozatot jelentették egyetlen nap alatt, míg Lvivben létfontosságú infrastruktúra sérült meg. Az egész országban légiriadó van érvényben.
robbanásKijevoroszlégiriadóUkrajna

Robbanások hallatszottak Ukrajna nagyvárosaiban az éjszaka folyamán. Helyi sajtóbeszámolók szerint Kijevben és Lvivben is több detonáció rázta meg a várost, írja a RIA Novosztyi.

Robbanás
Ukrán mentőalakulatok (Fotó: Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat)

Robbanássorozat Ukrajnában

Az ukrán fővárosban ez már a negyedik robbanáshullám volt rövid időn belül. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte: a támadások következtében a kritikus infrastruktúra több eleme megrongálódott, és a város egyes kerületeiben áramkimaradások is tapasztalhatók. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és az ellátás helyreállításán.

Nem sokkal később, moszkvai idő szerint hajnali egy óra körül a Strana.ua arról írt, hogy Lvivben is robbanásokat lehetett hallani. A város polgármestere, Andrij Szadovij megerősítette, hogy a régióban az életfenntartást biztosító létesítmények szenvedtek károkat.

Az ukrán Digitális Transzformációs Minisztérium online térképe szerint az események idején az ország teljes területén légiriadó volt érvényben.

Moszkva korábban többször hangsúlyozta: a csapásokat válaszul hajtják végre az ukrán fegyveres erők civil infrastruktúra elleni támadásaira, és azok elsősorban katonai célpontokra irányulnak, így a személyi állomány, haditechnika, zsoldosok tartózkodási helyeire, valamint az energetikai, védelmi ipari, katonai irányítási és kommunikációs létesítményekre. A Kreml ismételten leszögezte, hogy az orosz hadsereg nem támad lakóházakat és szociális intézményeket. 

 

