Az utolsó akadály a béke előtt – Rubio szerint ezen bukhat el minden

Továbbra is Donyeck hovatartozása jelenti a legnagyobb akadályt az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a Szenátus külügyi bizottsága előtt. A politikus szerint ez az a kérdés, ahol Washington szerint még nem sikerült áthidalni az álláspontok közötti különbségeket Oroszország és Ukrajna között.
Marco RubioterületkövetelésbékefolyamatOroszországDonyeck

Rubio a donyecki területi vitát „rendkívül nehéz ügynek” nevezte, és jelezte: a konfliktus lezárása szempontjából ez maradt az utolsó, de legkeményebb vitapont az Egyesült Államok közvetítésével zajló egyeztetéseken, írja a Reuters.

Rubio
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP/Nathan Posner)

Rubio kompromisszumokról beszélt

Az amerikai külügyminiszter azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok a jövőbeni tárgyalásokon is képviseltetheti magát, ugyanakkor Donald Trump elnök két kulcsfontosságú megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner már nem vesz részt a következő fordulókban. 

Ők korábban aktív szerepet játszottak az amerikai közvetítési kísérletekben.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Kremlin economic envoy Kirill Dmitriev, Kremlin foreign policy aide Yuri Ushakov, US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner talk to each other prior to a meeting with Russia's President at the Kremlin in Moscow on January 22, 2026. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Jared Kushner amerikai üzletember (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

A jelzés újabb jele annak, hogy a területi kérdések komoly akadályt jelentenek a békefolyamatban, miközben Washington egyre nyíltabban beszél arról, hogy a kompromisszumok elkerülhetetlennek látszanak.

 

