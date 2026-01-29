Az utolsó akadály a béke előtt – Rubio szerint ezen bukhat el minden

Rubio a donyecki területi vitát „rendkívül nehéz ügynek” nevezte, és jelezte: a konfliktus lezárása szempontjából ez maradt az utolsó, de legkeményebb vitapont az Egyesült Államok közvetítésével zajló egyeztetéseken, írja a Reuters.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP/Nathan Posner)

Rubio kompromisszumokról beszélt

Az amerikai külügyminiszter azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok a jövőbeni tárgyalásokon is képviseltetheti magát, ugyanakkor Donald Trump elnök két kulcsfontosságú megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner már nem vesz részt a következő fordulókban.

Ők korábban aktív szerepet játszottak az amerikai közvetítési kísérletekben.

Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Jared Kushner amerikai üzletember (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

A jelzés újabb jele annak, hogy a területi kérdések komoly akadályt jelentenek a békefolyamatban, miközben Washington egyre nyíltabban beszél arról, hogy a kompromisszumok elkerülhetetlennek látszanak.