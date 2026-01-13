A NATO főtitkára most robbantotta ki a harmadik világháborút?

Mark Rutte NATO-főtitkár munkalátogatáson tartózkodik Horvátországban, a NATO-tagállamokat érintő körút részeként.

Mark Rutte NATO-főtitkár zágrábi látogatásán hangsúlyozta, hogy Ukrajna biztonsága a NATO biztonságát jelenti, és szerinte Ukrajna jövőbeli NATO-tagsága „már visszafordíthatatlan” (Fotó: STRINGER / AFP)

Andrej Plenkovic miniszterelnök a találkozót követő közös sajtónyilatkozatban elmondta: a megbeszélésen tájékoztatták Ruttét a kormány számos olyan intézkedéséről, amelyeket a csúcstalálkozókon vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében tesznek, elsősorban arról, hogy elérjék a GDP 2 százalékát kitevő védelmi kiadásokat – számolt be a HRT.

Plenkovic közölte, hogy Horvátország felelős és komoly tagja a Szövetségnek, és jelenleg olyan helyzetben van, hogy a fegyveres erői öt misszióban tudnak részt venni, mintegy 270 horvát katonával.

A miniszterelnök szerint Ukrajna nemcsak saját szabadságát védi, hanem a demokráciát, az értékeket és Európa biztonságát is.

Ezért fontos megérteni, hogy az orosz agresszió következményei az egész kontinens számára nyilvánvalóak voltak: Horvátország számára is, az energiahelyzetünkre, az energiaválságra, a gazdasági, társadalmi és inflációs nyomásra – mindez a szélesebb destabilizációval függött össze, amelyen az elmúlt időszakban keresztülmentünk”

– mondta Plenkovic.

Azt is bejelentette, hogy Horvátország 2027 tavaszán első ízben rendezi meg a NATO külügyminisztereinek informális találkozóját.

Rutte: Horvátország valódi partnere az ukránoknak

Rutte elmondta, hogy Horvátország 2009-es csatlakozása óta rendkívül fontos tagja a szövetségnek, amely hozzájárul a közös biztonsághoz az egész NATO-területen.

Az ünnepek előtt találkoztam a lengyelországi horvát katonákkal, és igazán inspiráló volt látni, hogy ennyi katona és szolgálatot teljesítő ember tölti az ünnepeket a családjától távol

– mondta.

Üdvözölte Horvátország erőfeszítéseit a hadsereg modernizálására, és kiemelte a horvát védelmi ipar innovációját. Dicsérte Horvátország Ukrajnának nyújtott támogatását is.

Horvátország 2022 óta több mint 300 millió értékben járult hozzá felszereléssel, helikopterekkel, védőfelszereléssel és sok mással”

– mondta.

Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk. Miniszterelnök úr, az Ön vezetésével Horvátország valódi partnere ukrán barátainknak”

– mondta Rutte. Hozzátette:

Az Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatban 2024-ben Washingtonban tartott csúcstalálkozón kifejezetten kijelentettük, hogy Ukrajna visszafordíthatatlanul a NATO felé tart. Tehát 2024-ben politikai kötelezettségvállalás született. Ez továbbra is érvényben van. Ugyanakkor tudjuk, hogy több szövetséges, köztük Magyarország, az Egyesült Államok és néhány más ország ellenzi vagy kétségbe vonja Ukrajna teljes jogú NATO-tagságát. Ez tény.

A főtitkár kiemelte Horvátország szerepét a Nyugat-Balkán stabilitásában is.