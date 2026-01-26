Salvini kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek - videó

A közösségi oldalán közzétett videójában Salvini nem kertelt. Úgy fogalmazott, Zelenszkij vesztésre áll a háborúban, és mindössze két lehetőség maradt előtte: elfogadni a vereséget, vagy vállalni egy teljes körű összeomlás következményeit. Salvini szerint Ukrajna vezetőjének mielőbb alá kellene írnia a békemegállapodást, mielőtt az ország helyzete tovább romlik.

Olaszországban az utóbbi időben egyre több kormányzati szereplő fejezi ki elégedetlenségét Zelenszkij nyilatkozataival és politikájával kapcsolatban.

Különösen nagy visszhangot váltott ki az ukrán elnök azon kijelentése, amely szerint az európai országok nem tettek meg mindent Ukrajna támogatásáért.

Ez a megjegyzés több olasz vezetőnél is kiverte a biztosítékot. Giorgia Meloni miniszterelnök korábban már jelezte csalódottságát, most pedig Salvini is nyíltan is kimondta: a háború folytatása helyett a béke irányába kellene elmozdulni. A videóban így fogalmazott:

Hallottuk Zelenszkijt, aki azután, hogy ennyi pénzt, erőfeszítést és segítséget kapott, még arra is veszi a bátorságot, hogy panaszkodjon. Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb. Választanod kell a vereség és a totális összeomlás között.

Abbiamo sentito Zelensky che, dopo tutti i soldi, gli sforzi, gli aiuti che ha avuto, ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio, stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, credibilità e dignità: firma l'accordo di PACE il prima possibile. Devi scegliere fra una sconfitta e… pic.twitter.com/WfVMti04hl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 25, 2026

Salvini már korábban figyelmeztetett

Decemberben lapunk arról is beszámolt, hogy Olaszország vezetése úgy döntött, hogy Matteo Salvini figyelmeztetése ellenére kiáll Ukrajna pénzügyi támogatása mellett, és 2026-ban is folytatja a katonai segélyek küldését.

A patrióta Matteo Salvini hónapok óta azzal érvelt, hogy korrupciós kockázatokra hivatkozva Olaszországnak fel kell függesztenie az ukrajnai segélyeket.

Azonban Meloni és a másik koalíciós tag, a Forza Italia párt politikusai a támogatás fenntartása mellett álltak ki.