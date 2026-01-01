Az osztrák konzervatívok az iszlám saría törvény teljes betiltását követelik

Christian Stocker osztrák szövetségi kancellár december 29-én jelentette be, hogy a kérdést napirendre tűzi az ÖVP és koalíciós partnerei közötti zártkörű egyeztetésen. A január 13–14-én tartandó kétnapos konferencián Ausztria hárompárti kormánykoalíciója határozza meg a 2026 első felére vonatkozó politikai célkitűzéseit. A saría törvény teljes betiltása az osztrák konzervatívok szélesebb körű törekvéseinek része, amely a politikai iszlám visszaszorítását célozza. A kezdeményezés azonban nem aratott egyöntetű sikert a koalíciós partnerek körében – írja a Brussels Signal.

Az ÖVP legfontosabb kormányzati partnere, a hagyományosan muszlimbarátabb Szociáldemokrata Párt (SPÖ) nem utasította el egyértelműen a javaslatot. A párt közlése szerint csak a konkrét jogszabálytervezet ismeretében tudják megítélni, milyen törvénymódosításokra lenne szükség a tilalom bevezetéséhez.

Úgy véljük, hogy az osztrák alkotmányos rend mindenkire egyformán vonatkozik, és elsőbbséget kell élveznie a saría törvényekkel szemben

– fogalmazott az SPÖ szóvivője a Die Presse című lapnak.

Stocker kancellár korábban is egyértelműen állást foglalt az ügyben. Kijelentette: véglegesen véget akar vetni az iszlám jog bármilyen formájú alkalmazásának Ausztriában. Mint mondta, politikusként nem hajlandó elfogadni, hogy egy teokratikus, az európai értékekkel ellentétes jogrendszer akár részben is érvényes lehessen az országban.

Ez azt az üzenetet közvetíti, hogy Ausztriában a saría szerint is lehet élni, sőt jogi döntések alapjául is szolgálhat. Ez elfogadhatatlan. Ausztriában nem lehet és nem is lesz kalifátus

– hangsúlyozta a Der Standardnak adott nyilatkozatában.

A kancellár megszólalása egy 2025 augusztusában hozott, nagy visszhangot kiváltó bécsi bírósági döntést követett, amely lehetővé tette a saría alkalmazását magánszerződésekben. A döntést akkor élesen bírálta az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is. Michael Schilchegger, az FPÖ alkotmányjogi szóvivője azt mondta, hogy

a döntés utat nyitott a politikai iszlám előtt, erősítette az iszlám párhuzamos társadalmakat, és gyengítette a világi alkotmányos rendet védő erőket.

Médiaértesülések szerint az osztrák bíróságok akár családjogi ügyekben is engedélyezhetik a saría alkalmazását, amennyiben az iszlám szabályok nem ütköznek az osztrák jog alapelveivel. Ez a gyakorlat azonban egyre nagyobb ellenállást vált ki a konzervatív oldalon.