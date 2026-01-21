Oroszországot érte támadás; sok a sérült, kigyulladt egy olajfinomító

Az érintett terület kormányzója, Murat Kumpilov tájékoztatása szerint a Tahtamukaj járásban megrongálódott egy lakóépület, miután drónt észleltek a térségben. Elmondása alapján 11 ember sérült meg, köztük két gyermek.
A kormányzó beszámolója szerint a támadás tüzet okozott egy lakóházban, valamint a közeli parkolóban Novaja Adigeja településen, ami miatt a hatóságok azonnali vészhelyzeti beavatkozást rendeltek el – írja a The Kyiv Independent.
Az orosz hírügynökségek, a TASZSZ és a RIA Novosztyi azt közölték, hogy a tüzet egy ukrán drón csapása okozta, amely a lakóépületet érte. Ukrán hivatalos források az incidenssel kapcsolatban nem nyilatkoztak.
Ezzel szemben az orosz hírportál, az ASTRA arról számolt be, hogy a károk egy orosz légvédelmi rakéta becsapódásának következményei.
A szomszédos Krasznodari határterületen drónok csaptak le az afipszkiji olajfinomító létesítményre az éjszaka folyamán, ami után tűz keletkezett – számoltak be róla orosz médiumok és helyi hatóságok.
A regionális vezetés közlése szerint drónok darabjai hullottak az üzem területére, ezek okozták a tüzet. Személyi sérülés nem történt, és a kritikus infrastruktúra sem rongálódott meg; a tüzet rövid időn belül eloltották.
Az afipszkiji finomító – Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye – korábban is többször célpontja volt dróntámadásoknak; legutóbb tavaly szeptemberben és novemberben, amikor szintén tüzek keletkeztek.
Bár Ukrajna egyik esettel kapcsolatban sem adott ki hivatalos közleményt, Kijev rendszeresen hajt végre támadásokat orosz katonai és ipari létesítmények ellen.