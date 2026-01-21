Oroszországot érte támadás; sok a sérült, kigyulladt egy olajfinomító

Az érintett terület kormányzója, Murat Kumpilov tájékoztatása szerint a Tahtamukaj járásban megrongálódott egy lakóépület, miután drónt észleltek a térségben. Elmondása alapján 11 ember sérült meg, köztük két gyermek.

Január 21-én dróntámadás során 21 ember sérült meg Oroszországban (Fotó: AFP / DIEGO HERRERA CARCEDO)

A kormányzó beszámolója szerint a támadás tüzet okozott egy lakóházban, valamint a közeli parkolóban Novaja Adigeja településen, ami miatt a hatóságok azonnali vészhelyzeti beavatkozást rendeltek el – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz hírügynökségek, a TASZSZ és a RIA Novosztyi azt közölték, hogy a tüzet egy ukrán drón csapása okozta, amely a lakóépületet érte. Ukrán hivatalos források az incidenssel kapcsolatban nem nyilatkoztak.

🚀💥Strike on going in Krasnodar Afipsky oil refinery area.



ruzzian air defense system hit its target directly pic.twitter.com/tmMl4oKDHg — Tracey SBUFella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) January 20, 2026

Ezzel szemben az orosz hírportál, az ASTRA arról számolt be, hogy a károk egy orosz légvédelmi rakéta becsapódásának következményei.

A szomszédos Krasznodari határterületen drónok csaptak le az afipszkiji olajfinomító létesítményre az éjszaka folyamán, ami után tűz keletkezett – számoltak be róla orosz médiumok és helyi hatóságok.

🔥 Air defence “performed brilliantly” right over homes in Russia’s Krasnodar Krai



While repelling an attack on the Afipsky Oil Refinery, an S-400 air defence missile fell into a residential area.



Local correspondents are sending in hot updates from the scene 😂 pic.twitter.com/57WOiHZ0BC — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026

A regionális vezetés közlése szerint drónok darabjai hullottak az üzem területére, ezek okozták a tüzet. Személyi sérülés nem történt, és a kritikus infrastruktúra sem rongálódott meg; a tüzet rövid időn belül eloltották.

Az afipszkiji finomító – Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye – korábban is többször célpontja volt dróntámadásoknak; legutóbb tavaly szeptemberben és novemberben, amikor szintén tüzek keletkeztek.

Bár Ukrajna egyik esettel kapcsolatban sem adott ki hivatalos közleményt, Kijev rendszeresen hajt végre támadásokat orosz katonai és ipari létesítmények ellen.