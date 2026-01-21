Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Leszállni kényszerült az Air Force One – veszélyben van Trump?

Sport

Magyar botrány robbant a kézilabda Eb-n, ettől hangos az izlandi sajtó

támadás

Oroszországot érte támadás; sok a sérült, kigyulladt egy olajfinomító

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Január 21-én éjszaka tizenegy ember megsérült egy támadás következtében Oroszországban, a Krasznodari határterület egyik olajfinomítóját pedig dróntámadás érte és tűz keletkezett – közölték a helyi hatóságok és a média.
Link másolása
Vágólapra másolva!
támadásorosz-ukrán háborútűzdrónolajfinomító

Az érintett terület kormányzója, Murat Kumpilov tájékoztatása szerint a Tahtamukaj járásban megrongálódott egy lakóépület, miután drónt észleltek a térségben. Elmondása alapján 11 ember sérült meg, köztük két gyermek.

Január 21-én dróntámadás során 21 ember sérült meg Oroszországban (Fotó: AFP / DIEGO HERRERA CARCEDO)
Január 21-én dróntámadás során 21 ember sérült meg Oroszországban (Fotó: AFP / DIEGO HERRERA CARCEDO)

A kormányzó beszámolója szerint a támadás tüzet okozott egy lakóházban, valamint a közeli parkolóban Novaja Adigeja településen, ami miatt a hatóságok azonnali vészhelyzeti beavatkozást rendeltek el – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz hírügynökségek, a TASZSZ és a RIA Novosztyi azt közölték, hogy a tüzet egy ukrán drón csapása okozta, amely a lakóépületet érte. Ukrán hivatalos források az incidenssel kapcsolatban nem nyilatkoztak.

Ezzel szemben az orosz hírportál, az ASTRA arról számolt be, hogy a károk egy orosz légvédelmi rakéta becsapódásának következményei.

A szomszédos Krasznodari határterületen drónok csaptak le az afipszkiji olajfinomító létesítményre az éjszaka folyamán, ami után tűz keletkezett – számoltak be róla orosz médiumok és helyi hatóságok.

A regionális vezetés közlése szerint drónok darabjai hullottak az üzem területére, ezek okozták a tüzet. Személyi sérülés nem történt, és a kritikus infrastruktúra sem rongálódott meg; a tüzet rövid időn belül eloltották. 

Az afipszkiji finomító – Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye – korábban is többször célpontja volt dróntámadásoknak; legutóbb tavaly szeptemberben és novemberben, amikor szintén tüzek keletkeztek.

Bár Ukrajna egyik esettel kapcsolatban sem adott ki hivatalos közleményt, Kijev rendszeresen hajt végre támadásokat orosz katonai és ipari létesítmények ellen.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!