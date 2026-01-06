Az áramszünet Berlinben több tízezer háztartást borított sötétbe, rendkívül nehéz helyzetbe hozva az érintett terület lakóit. Az akcióért a szélsőbaloldali Vulkán-csoport vállalta a felelősséget. De mi is ez a szervezet, és mekkora veszélyt jelentenek a baloldali szélsőséges csoportok az európai társadalmakra?

Az áramszünet Berlinben nem az első hasonló szélsőbaloldali akció, a német alkotmányvédelmi hivatal már régóta figyelmeztet a veszélyre (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A Lichterfelde erőmű elleni szombati támadást aprólékosan megtervezték, a kábeleket gyújtóeszközökkel rongálták meg. A csoport által kiadott közlemény szerint a gázüzemű erőmű annak környezetszennyező mivolta miatt került a célkeresztjükbe, de nem állt szándékukban olyan széleskörű áramszünet előidézése, amilyet végül a tettük okozott. A Deutsche Wellének nyilatkozó szakértők szerint ugyanakkor a történtek nem csupán kellemetlenséget jelentenek, de konkrét életveszélyt is, például ha a kórházak létfontosságú berendezései állnak le az áramellátás megszűnése miatt.

A Vulkán-csoport nem most hallatott magáról először. A német hírszerzés épp nemrégiben figyelmeztetett a szélsőbaloldali akciók veszélyének növekedésére. A decemberben közzétett jelentés szerint a Vulkán-csoport tagsága és struktúrája átláthatatlan, és 2011 óta követett el gyújtogatásos támadásokat a kritikus infrastruktúra ellen Berlinben és Brandenburg tartományban, amelyek „gyakran érezhető hatással (voltak) a lakosságra”.

Ez a csoport vállalt felelősséget azért a 2024 márciusában a Berlin közelében, Grünheidében található Tesla-üzem elleni, szintén gyújtogatásos támadásért is, amely során egy nagyfeszültségű oszlop megsemmisülése miatt nem csupán a termelés állt le napokra, de a közeli városok is sötétbe borultak.

2020-ban szintén a Vulkán-csoport vallotta magáénak a berlini Fraunhofer Távközlési Intézet, a Heinrich-Hertz-Institut elleni gyújtogatásos támadás kétes dicsőségét. Azt az akciót azzal indokolták, hogy az intézet hozzájárult egy COVID-19 nyomkövető alkalmazás fejlesztéséhez.

A német titkosszolgálat szerint az ilyen szabotázsok célja a városi infrastruktúra sebezhetőségének feltárása, a közrend megzavarása és jelentős anyagi kár okozása.

A Vulkán-csoport azonban csupán egyetlen eleme a szélsőbaloldal által jelentett kockázatnak, amelyre a német alkotmányvédelmi hivatal is figyelmeztetett. Mint írják, a szélsőbaloldaliak a fennálló társadalmi rendet akarják elpusztítani és a demokráciát kommunista vagy anarchista ideológiával helyettesíteni. Minden gonosz gyökerének a kapitalizmust tartják, amelyet ellen ezért harcolni kell, sőt el kell törölni.