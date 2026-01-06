Az áramszünet Berlinben több tízezer háztartást borított sötétbe, rendkívül nehéz helyzetbe hozva az érintett terület lakóit. Az akcióért a szélsőbaloldali Vulkán-csoport vállalta a felelősséget. De mi is ez a szervezet, és mekkora veszélyt jelentenek a baloldali szélsőséges csoportok az európai társadalmakra?
A Lichterfelde erőmű elleni szombati támadást aprólékosan megtervezték, a kábeleket gyújtóeszközökkel rongálták meg. A csoport által kiadott közlemény szerint a gázüzemű erőmű annak környezetszennyező mivolta miatt került a célkeresztjükbe, de nem állt szándékukban olyan széleskörű áramszünet előidézése, amilyet végül a tettük okozott. A Deutsche Wellének nyilatkozó szakértők szerint ugyanakkor a történtek nem csupán kellemetlenséget jelentenek, de konkrét életveszélyt is, például ha a kórházak létfontosságú berendezései állnak le az áramellátás megszűnése miatt.
A Vulkán-csoport nem most hallatott magáról először. A német hírszerzés épp nemrégiben figyelmeztetett a szélsőbaloldali akciók veszélyének növekedésére. A decemberben közzétett jelentés szerint a Vulkán-csoport tagsága és struktúrája átláthatatlan, és 2011 óta követett el gyújtogatásos támadásokat a kritikus infrastruktúra ellen Berlinben és Brandenburg tartományban, amelyek „gyakran érezhető hatással (voltak) a lakosságra”.
Ez a csoport vállalt felelősséget azért a 2024 márciusában a Berlin közelében, Grünheidében található Tesla-üzem elleni, szintén gyújtogatásos támadásért is, amely során egy nagyfeszültségű oszlop megsemmisülése miatt nem csupán a termelés állt le napokra, de a közeli városok is sötétbe borultak.
2020-ban szintén a Vulkán-csoport vallotta magáénak a berlini Fraunhofer Távközlési Intézet, a Heinrich-Hertz-Institut elleni gyújtogatásos támadás kétes dicsőségét. Azt az akciót azzal indokolták, hogy az intézet hozzájárult egy COVID-19 nyomkövető alkalmazás fejlesztéséhez.
A német titkosszolgálat szerint az ilyen szabotázsok célja a városi infrastruktúra sebezhetőségének feltárása, a közrend megzavarása és jelentős anyagi kár okozása.
A Vulkán-csoport azonban csupán egyetlen eleme a szélsőbaloldal által jelentett kockázatnak, amelyre a német alkotmányvédelmi hivatal is figyelmeztetett. Mint írják, a szélsőbaloldaliak a fennálló társadalmi rendet akarják elpusztítani és a demokráciát kommunista vagy anarchista ideológiával helyettesíteni. Minden gonosz gyökerének a kapitalizmust tartják, amelyet ellen ezért harcolni kell, sőt el kell törölni.
Azonban nem egyetlen, vagy néhány jól körülhatárolható szervezetről, hanem különböző ideológiák mentén szerveződő, különböző szervezettségi fokon álló, különböző jellegű akciókban utazó csoportokról.
A baloldali szélsőségesek több mint egynegyede erőszakosnak minősíthető. Ide tartoznak elsősorban az autonómisták, az anarchisták és jelenleg a szigorúan ideológiai spektrum egy kis része
– figyelmeztet a hivatal.
A baloldali szélsőségesség továbbra is komoly fenyegetést jelent a szabad demokratikus alaprend számára
– teszik hozzá, példaként felhozva azt, hogy Németországban gyakorlatilag napi szinten követnek el erőszakos bűncselekményeket.
Az „antifasiszta” megmozdulásaik és a rendőrséggel szembeni fellépésük során pedig különösen brutálisak tudnak lenni, még az esetleges halálos sérülés okozásának veszélye sem zavarja őket – hívják fel a figyelmet. Ezt Magyarország is testközelből tapasztalhatta meg, amikor Budapesten ártatlan járókelőket vertek össze az antifák.
A németek aggodalmát az Europol is osztja. A „több egymást követő válság” és az „általános hiperkonnektivitás” olyan tényezők, amelyek „kedvező táptalajt jelentenek a terrorizmus felé vezető radikalizálódásnak” – állítja az Europol egy 2023-as jelentése.
Németországban nem megy ritkaságszámba az AfD politikusai elleni politikai támadás sem a szélsőbal részéről, előfordult, hogy egy politikus autóját gyújtották fel, de az is, hogy Alice Weidelnek, az AfD társelnökének a meggyilkolására szólítottak fel.
De nem csupán a politikusok csípik a szélsőbal szemét. Mint arról beszámoltunk, októberben a Thurn und Taxis német hercegi család vadászkastélyát égették porig, csak mert nem tetszett nekik Gloria von Thurn und Taxis hercegné (Medveczky Ilona sógornője és a Széchenyi család leszármazottja) „jobboldali kötődése”.
Nem véletlen, hogy az Antifát nemrég az Egyesült Államok és Magyarország is terrorszervezetté nyilvánította. Decemberben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Uniónál is kezdeményezte hasonló döntés meghozatalát.