Stoltenberg szerint beszélni kell Oroszországgal

A Der Spiegel számára adott terjedelmes interjút a volt NATO-főtitkár, aki szerint a háború lezárásához mindenképp párbeszéd szükséges Oroszországgal. Jens Stoltenberg emellett beszélt Grönland kérdéséről is.

Jens Stoltenberg volt NATO-főtitkár (Fotó: AFP)

A Der Spiegelnek arról szólt a NATO volt főtitkára, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen a párbeszéd Oroszországgal, hiszen rá kell venni Vlagyimir Putyin orosz elnököt is a konfliktus lezárására.

Jens Stoltenberg emellett beszélt Grönland kérdéséről is, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy a jogi helyzet teljesen egyértelmű, a sziget Dániához tartozik.

Stoltenberg szerint egyértelmű, hogy Donald Trump amerikai elnök szavait komolyan kell venni Grönland kapcsán, ugyanakkor azt is elismerte, hogy van ráció abban az érvelés rendszerben, amelyben az Egyesült Államok a nemzetbiztonságra hivatkozik.

A volt NATO-főtitkár ugyanakkor felemlegette, hogy éppen hazája, Norvégia próbálta legutóbb a szigetet megszerezni jogi úton, ugyanakkor a bíróság kimondta, hogy Grönland Dániához tartozik.

A politikus egyúttal üdvözölte az európai vezetők döntését, miszerint támogatásukról biztosították Dániát és katonai egységeket küldtek Grönlandra.

A NATO kapcsán egyébként Stoltenberg hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a szövetség ne tegyen önbeteljesítő jóslatokat, valamint az is, hogy ne hagyjon kétségeket önvédelmi képességei és akarata tekintetében.

Oroszország kapcsán a politikus kiemelte, hogy habár biztonsági kihívást jelent Európa számára, azonban a háború kitörése kapcsán látni kell, hogy Oroszország egy szomszédos országot támadott meg, nem pedig egy NATO tagországot, a kettő között pedig különbség van.

Stoltenberg ugyanakkor nyomatékosította, hogy szükség lesz az Oroszországgal való tárgyalásra, hiszen az „agresszort” is meg kell győzni.

Arról, hogy az Egyesült Államok kilép-e a katonai szövetségből Stoltenberg csak annyit mondott: semmi nincs kőbe vésve. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a szövetség megőrzésének a legjobb módja a védelmi kiadások növelése, hiszen ez az Egyesült Államok igénye és Európa érdeke is.