Az izraeli külügyminisztérium közleményében úgy fogalmazott: New York-i polgármester „a nyílt tűzre öntött antiszemita benzint”, amikor visszavonta az elődje által hozott intézkedéseket és amikor feloldotta a városi ügynökségek Izraelből való kivonulására vonatkozó tilalmat, valamint visszavonta az Antiszemitizmus Nemzetközi Emlékezési Szövetség (IHRA - The International Holocaust Remembrance Alliance) antiszemitizmus definícióját is.

Izrael antiszemitizmussal vádolja New York új polgármesterét Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az új polgármester csütörtökön éjfélkor tette le esküjét, és az azt követő órákban végrehajtási rendeleteket adott ki, amelyek visszavonták elődje, Eric Adams intézkedéseit - írta a Telegraph. Zohran Mamdani a Koránra esküdött fel.

A városi ügynökségek Izrael bojkottálását vagy befektetéseinek visszavonását tiltó rendelkezést Adams a múlt hónapban írta alá. Rendeletét sokan úgy értelmezték, hogy az a new yorki zsidók védelmét hivatott garantálni, és a leköszönő polgármester korlátozni akarta utódját.

Mamdani megmutatta igazi arcát: eltörölte az IHRA antiszemitizmus-definícióját és feloldotta az Izrael bojkottjára vonatkozó korlátozásokat. Ez nem vezetés. Ez antiszemita benzin egy nyílt tűzön

– állt Izrael külügyminisztériumának közösségi médiában közzétett közleményében.

On his very first day as @NYCMayor, Mamdani shows his true face: He scraps the IHRA definition of antisemitism and lifts restrictions on boycotting Israel.

This isn’t leadership. It’s antisemitic gasoline on an open fire. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 2, 2026

Mamdanit nem először éri vád

Mamdanit többször érte az a vád, hogy nemcsak, hogy nem ítéli el az antiszemita retorikát, de maga is tesz ilyen kijelentéseket. New York muszlim polgármestere korábban Izraelt népirtással vádolta Gázában, és megígérte, hogy letartóztatja Benjamin Netanjahut, ha az New Yorkba látogat. A választási kampány során Izrael bírálatán túl Mamdani többször is elutasította a „globalizáljuk az intifádát” kifejezés bírálatát is, amelyet sokan a világ zsidóival szembeni erőszakra való felhívásként értelmeznek.

Inna Vernikov, a New York-i városi tanács republikánus tagja azzal vádolta az új polgármestert, hogy bátorítja a „Hamasz-párti antiszemitákat” és megszünteti a „önrendelkezésben hívő” zsidók védelmét. Csütörtöki beiktatási beszédében Mamdani igyekezett megnyugtatni a zsidó lakosokat.