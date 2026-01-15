A nukleáris megsemmisülést kockáztatja Európa

Tucker Carlson interjút készített Szergej Karaganov orosz politológussal és „Putyin tanácsadójával”, aki azt mondta, hogy „ha az ukrajnai háború még egy-két évig ilyen ütemben folytatódik, akkor nem lesz más választásunk, mint hogy atomot dobjunk Németországra és az Egyesült Királyságra” – hívja fel a figyelmet Vukics Ferenc biztonságpolitikai szakértő, aki a közösségi médiában szemlézte a beszélgetést.

Szergej Karaganov orosz politológussal Tucker Carlson amerikai konzervatív véleményvezér beszélgetett (Fotó: AFP)

Szergej Karaganov, Vlagyimir Putyin és Borisz Jelcin orosz elnökök volt tanácsadója szerdán figyelmeztette Európát, hogy Oroszország nukleáris fegyvereket fog bevetni a kontinens ellen, ha valaha is vereséghez közeledne. Tucker Carlsonnal készített interjúban Karaganov – a Putyinhoz közeli Orosz Kül- és Védelmi Politikai Tanács vezetője – „fantasztikus illúziónak” nevezte azt az elképzelést, hogy Oroszország vereséget szenvedhet Európától, és az ilyen beszédet az európai vezetők „intellektuális képtelenségével” magyarázta.

Mi az Oroszország veresége? Ha Oroszország valaha is közel kerülne a vereséghez, az azt jelentené, hogy Oroszország nukleáris fegyvereket vetne be, és Európa fizikailag megsemmisülne

– figyelmeztetett.

Úgy értem, egyszerűen lehetetlen még csak gondolni is erre, de ők azért beszélnek erről, mert szükségük van egy háborúra, hogy igazolják hatalmuk megtartását, hogy igazolják létezésüket.

BREAKING: Tucker Carlson reports Russia is actively considering using nuclear weapons against Europe. pic.twitter.com/dCxXRXZcip — Tucker Carlson Network (@TCNetwork) January 15, 2026

„Most a világon mindenki nevet Európán, amely egyébként régen a világhatalom egyik központja volt. Most már csak vicc. Természetesen nem egész Európáról beszélek. Tudjuk, hogy vannak tisztességes európaiak. Vannak okos európaiak” – folytatta Karaganov.

Amikor azt mondja, hogy mindenki tudja, hogy az orosz kormány, ha nyomást gyakorolnak rá, nukleáris fegyvereket vetne be Európa ellen, akkor ezt komolyan gondolja, és úgy véli, hogy az európaiak is tudják ezt?

– tette fel a kérdést Carlson.

Karaganov azzal érvelt, hogy az európaiak „intellektuálisan lealacsonyodtak” az „1968-as úgynevezett diákforradalom óta, amely megölte az európai oktatás nagy részét, és a modern európai demokratikus rendszer meritokrácia-ellenessége miatt”, és azt állította, hogy Európa vezetői „képtelenek teljes mértékben megérteni, mi történik”.

Úgy vélik, hogy háború soha nem fog kitörni a területükön. Elfelejtették a háborút és azt, hogy az szörnyű dolog

– mondta.

Most Oroszország egyik feladata, a többi mellett, hogy remélhetőleg nukleáris fegyverek használata nélkül térítse őket észhez.

Karagnov azt is bírálta, hogy az orosz kormány „túl türelmes” Európával szemben.

Bírálom a kormányomat, mert túl óvatos és túl türelmes velük szemben

– mondta Carlsonnak. „De előbb-utóbb, ha továbbra is támogatják ezt a háborút, feláldozva számos ukrán és más nemzetiségű embert [...], szigorúan meg kell büntetnünk őket. Remélhetőleg csak korlátozott mértékben” – tette hozzá.