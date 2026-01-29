Fordulópont jött el: már a semleges Svájc is háborús készültségre vált

A közlemény szerint „a romló geopolitikai helyzetre tekintettel a Szövetségi Tanács jelentősen meg kívánja erősíteni Svájc biztonsági és védelmi képességeit”. Ennek érdekében mintegy 31 milliárd svájci franknyi (33 milliárd eurónyi) többletforrásra van szükség.

Svájc a következő tíz évre megemeli az általános forgalmi adót a védelmi kiadások növelése érdekében (Fotó: AFP)

A Szövetségi Tanács tervei szerint 2028-tól kezdődően ideiglenesen, tíz évre 0,8 százalékponttal emelnék az áfát a jelenlegi 8,1 százalékról. A többletbevételt egy fegyverkezési alapba irányítanák, amely hitelfelvételre is jogosult lenne. Az áfaemeléshez ugyanakkor alkotmánymódosítás szükséges, ezért tavasszal társadalmi egyeztetés indul az ügyben – írja a Politico.

Svájc Oroszország Ukrajna elleni támadása óta, immár csaknem négy éve, felülvizsgálja védelmi politikáját. Az ország fokozza az újrafegyverkezést, és nagyobb katonai együttműködésre törekszik európai államokkal, miközben továbbra sem tervezi a NATO-hoz való csatlakozást.

Svájc jelenleg a GDP-je mintegy 0,7 százalékát fordítja védelemre, ami az egyik legalacsonyabb arány Európában. A Szövetségi Tanács szerint az eddigi célkitűzés, amely 2032-re egy százalékra növelte volna ezt az arányt, mára elavulttá vált.

A közlemény hozzátette:

az elmúlt évtizedekben végrehajtott megszorítások miatt a fegyveres erők felszereltsége nem megfelelő, különösen a legvalószínűbb fenyegetések – vagyis a nagy hatótávolságú támadások és a hibrid konfliktusok – hatékony elhárításához.

Az ország fegyverkezési programjának kiemelt területei a rövid és közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerek, a kiberbiztonság, valamint az elektromágneses képességek fejlesztése.