Zelenszkij szerint Trumpnak szabadkereskedelmi megállapodást kellene kötnie Ukrajnával

Volodimir Zelenszkij pénteken közölte: Kijev egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal Washingtonnal, amely egy nagyobb csomag része. Az ukrán elnök szerint az elképzelés célja az ország háború utáni gazdasági helyreállításának megalapozása. Zelenszkij a Bloombergnek adott telefonos interjúban elmondta: a megállapodás az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem vámmentességét biztosítaná, és Ukrajna egyes iparosodott térségeire vonatkozna. Megfogalmazása szerint ez „nagyon komoly előnyt” jelentene Ukrajna számára a szomszédos országokkal szemben, és vonzóbbá tehetné az országot a befektetők és a vállalkozások szemében.

Kijev egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal Washingtonnal Fotó: AFP

Kijev szabadkereskedelmi megállapodást akar

Az ukrán áelnök hangsúlyozta: a javaslat részleteit személyesen szeretné megvitatni Donald Trumppal, hozzátéve, hogy egy ilyen egyezség gazdasági értelemben biztonsági garanciaként is szolgálhatna Ukrajna számára. Zelenszkij azután nyilatkozott, hogy meghallgatta főtárgyalója, Rusztem Umerov beszámolóját. Umerov pénteken telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel.

Az ukrán elnök elmondása szerint az amerikai képviselők a közelmúltban „valamilyen formában” kapcsolatba léptek Oroszországgal is, ugyanakkor nem tudni, hogy Witkoff vagy Kushner a közeljövőben személyesen is Moszkvába utazik-e.

Zelenszkij közölte: Ukrajna már benyújtotta az amerikai félnek a területi javaslatokra vonatkozó visszajelzéseit, amelyeket Washington továbbít az orosz félnek. Moszkva válaszát ezt követően juttatnák el Kijevnek. Az ukrán elnök abban bízik, hogy Oroszország reakciója a 20 pontos keretre még azelőtt megérkezik, hogy Trumppal véglegesítenék a biztonsági garanciákat és a helyreállítási tervet. Ez akár már a hónap végén megtörténhet. Zelenszkij Trump-pal várhatóan az Egyesült Államokban vagy a svájci Davosban találkozhat, a Világgazdasági Fórumon. Elmondta, személyesen szeretne egyértelmű válaszokat kapni arra, milyen konkrét amerikai kötelezettségvállalásokra számíthat Ukrajna egy esetleges újabb orosz agresszió esetén.

Nem akarom, hogy minden csak ígéretek szintjén maradjon. Valóban valami kézzelfoghatót szeretnék

– fogalmazott. Bár az elmúlt hetekben előrelépés történt a biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokon, a területi kérdések továbbra is a legnagyobb vitát jelentik az egyeztetéseken.