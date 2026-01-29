Olasz nagykövet: az újabb oroszellenes szankciók elszigetelhetik az Európai Uniót

Stefano Beltrame, aki nemrég adta át megbízó levelét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, zárt ajtók mögött kritikusan fogalmazott. A diplomata a szankciók kapcsán hangsúlyozta, hogy azok elszigetelhetik az Európai Uniót – írja a Brussel Signal.

Az újabb Moszkva elleni szankciók gyengíthetik az EU pozícióját az olasz diplomata szerint

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

A diplomata a hírek szerint erős kötődéssel rendelkezik az olasz La Liga párthoz, amely már a konfliktus kezdete óta a szankciók ellen és a párbeszéd mellett foglalt állást. Egy olasz lap megszellőztetett hírei szerint Beltrame egy belső táviratban arról írt, hogy az Oroszország elleni szankciók végső soron elszigetelhetik Európát.

A diplomata ezt annak kapcsán hangsúlyozta, hogy az Európai Unió a tervek szerint hamarosan elfogadja a 20. szankciós csomagját is Oroszországgal szemben. Ennek a tervek szerint egy átfogó vízum korlátozás is része lesz.

Beltrame szerint „mostantól kezdve a megfékezés és a visszaszorítás stratégiáját” kellene alkalmazni, ezek nélkül ugyanis Brüsszel elszigetelődése a béketárgyalásoktól szinte garantált. A diplomata szerint az eddigi szankciók is csak Európának ártottak igazán, a vízumkorlátozás pedig még ennél is többet árthat.

Beltrame szerint ugyanis ha valóban az orosz rezsimmel akar szembeszállni Brüsszel, akkor nem a legjobb taktika megtiltani az orosz állampolgároknak, hogy a saját szemükkel lássák a különbséget Európa és Putyin Oroszországa között.

A diplomata egyébként kritizálta az EU diplomáciáját is, miután véleménye szerint míg az Egyesült Államok közvetlen tárgyalást folytat Moszkvával, addig az EU strukturálisan is alkalmatlan erre. Az olasz nagykövet szerint a Kreml „nem ismeri el” Kallast „tárgyalópartnerként, és egyáltalán nem tűnik hajlandónak együttműködni vele”. Beltram pedig a hírek szerint támogatta azt az elképzelést is, hogy egy „különleges európai megbízottat” nevezzenek ki a béketárgyalásokra, aki megkerülhetné az EU legfőbb diplomatáját, és „hitelesebb” csatornát biztosítana Brüsszelnek a Moszkvával folytatott tárgyalásokhoz.