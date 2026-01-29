Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olaszország

Olasz nagykövet: az újabb oroszellenes szankciók elszigetelhetik az Európai Uniót

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Olaszország új nagykövetet küldött Moszkvába, Stefano Beltrame személyében. A diplomata a hírek szerint zárt ajtók mögött már arról beszélt, hogy a szankciók elszigetelik Európát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OlaszországMoszkvaEurópai Unió

Stefano Beltrame, aki nemrég adta át megbízó levelét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, zárt ajtók mögött kritikusan fogalmazott. A diplomata a szankciók kapcsán hangsúlyozta, hogy azok elszigetelhetik az Európai Uniót – írja a Brussel Signal

Az újabb Moszkva elleni szankciók gyengíthetik az EU pozícióját az olasz diplomata szerint
Az újabb Moszkva elleni szankciók gyengíthetik az EU pozícióját az olasz diplomata szerint 
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

A diplomata a hírek szerint erős kötődéssel rendelkezik az olasz La Liga párthoz, amely már a konfliktus kezdete óta a szankciók ellen és a párbeszéd mellett foglalt állást. Egy olasz lap megszellőztetett hírei szerint Beltrame egy belső táviratban arról írt, hogy az Oroszország elleni szankciók végső soron elszigetelhetik Európát. 

A diplomata ezt annak kapcsán hangsúlyozta, hogy az Európai Unió a tervek szerint hamarosan elfogadja a 20. szankciós csomagját is Oroszországgal szemben. Ennek a tervek szerint egy átfogó vízum korlátozás is része lesz. 

Beltrame szerint „mostantól kezdve a megfékezés és a visszaszorítás stratégiáját” kellene alkalmazni, ezek nélkül ugyanis Brüsszel elszigetelődése a béketárgyalásoktól szinte garantált. A diplomata szerint az eddigi szankciók is csak Európának ártottak igazán, a vízumkorlátozás pedig még ennél is többet árthat. 

Beltrame szerint ugyanis ha valóban az orosz rezsimmel akar szembeszállni Brüsszel, akkor nem a legjobb taktika megtiltani az orosz állampolgároknak, hogy a saját szemükkel lássák a különbséget Európa és Putyin Oroszországa között. 

A diplomata egyébként kritizálta az EU diplomáciáját is, miután véleménye szerint míg az Egyesült Államok közvetlen tárgyalást folytat Moszkvával, addig az EU strukturálisan is alkalmatlan erre. Az olasz nagykövet szerint a Kreml „nem ismeri el” Kallast „tárgyalópartnerként, és egyáltalán nem tűnik hajlandónak együttműködni vele”. Beltram pedig a hírek szerint támogatta azt az elképzelést is, hogy egy „különleges európai megbízottat” nevezzenek ki a béketárgyalásokra, aki megkerülhetné az EU legfőbb diplomatáját, és „hitelesebb” csatornát biztosítana Brüsszelnek a Moszkvával folytatott tárgyalásokhoz.

Az olasz diplomata álláspontját egyébként sokan oroszbarát fordulatnak tekintik, azonban a kritika nem a semmiből érkezett. Giorgia Meloni a hírek szerint az egyik olyan EU-s vezető, aki a háttérben a tárgyalások irányába próbálja lökni az európai vezetőket, eddig ugyan kevés sikerrel. A különleges megbízott ötletének felvetése azonban egyértelműen jelzi, hogy Brüsszel konokságát egyre kevesebben nézik jó szemmel. 

Ukrajna tönkre tudja tenni Európát
Macron házhoz megy a pofonért, ezt találta mondani
Salvini kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek - videó

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!