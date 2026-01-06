Németországban újraéledt és egyre erősebb egy régről ismert gonosz erő

A német média beszámolói szerint a szélsőbaloldali Volkan Group levelet küldött a rendőrségnek, amelyben elismerte: ők állnak a berlini gyújtogatás mögött, amely tízezreket hagyott áram nélkül. A levélben azt írták, hogy szerintük a támadás a közérdeket szolgálta, és a földgázerőmű megrongálását a fosszilis energiaipar elleni nemzetközi tiltakozásnak szánták – számolt be róla az Anadolu hírügynökség.

A berlini energetikai infrastruktúrát megbénító szabotázsakció mögött egy régóta ismert szélsőbaloldali szervezet áll Fotó: AFP

Szélsőbaloldali szabotázs bénította meg Berlint

A német rendőrség közölte: a nekik eljuttatott levelet hitelesnek tekintik, mivel az olyan eredeti információkat tartalmazott, amelyek az elkövetőkre utalnak. A hatóságok szerint ez egyértelműen összeköti a Volkan-csoportot a berlini áramszünettel. A német belföldi hírszerző szolgálat, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) jelentései szerint a Volkan Group már több mint egy évtizede aktív.

A szervezet 2011 óta időről időre gyújtogatásos és szabotázsakciókat hajt végre Berlinben és Brandenburg tartományban, elsősorban a létfontosságú infrastruktúrát támadva.

A napköziben kiragasztott felirat így szól: „Kedves szülők és gondviselők! Az áram- és fűtéskimaradás miatt a napközi hétfőtől zárva tart Fotó: AFP

A hatóságok számos támadást hoztak összefüggésbe a csoporttal, amelyek vasútvonalakat, távközlési kábeleket, telekommunikációs hálózatokat és ipari létesítményeket érintettek. A Volkan Group következetesen „környezetvédelmi” retorikával indokolja akcióit, miközben a német biztonsági szervek „erőszakos anarchista” szervezetként tartják számon őket.

A csoport saját meghatározása szerint az „antikapitalista és ökológiai harc” jegyében cselekszik.

Állításaik szerint az energiarendszerek a kapitalista gazdaság alappillérei, ezért legitim célpontnak számítanak. A támadások után közzétett szövegeikben rendszeresen bírálják az energiacégeket és a technológiai infrastruktúrát, gyakran összekapcsolva azokat a „zöld kapitalizmus”, a „kolonializmus” és a „környezetpusztítás” fogalmaival.

A BfV szerint a Volkan Group tevékenysége a szélsőbaloldali körökben ismert „Kapcsold ki” kampány részének tekinthető.

Stromterror in Berlin: Warum Behörden versagen und linksextreme Attentäter davonkommen https://t.co/XWUSLHteZl — Bagliotter Vital (@BagliotterV) January 5, 2026

Ez a mozgalom teljes mértékben elutasítja a kormány klímaválsággal kapcsolatos politikáját, és nyíltan az energiaigényes iparágak, valamint az infrastruktúra szabotázs útján történő leállítását hirdeti. A csoport pontos létszáma és szervezeti felépítése nem ismert. A BfV jelentései szerint a Volkan Group működése laza, hálózatszerű, és a tagok kiléte jórészt ismeretlen. A Tagesspiegel szerint a különböző években közzétett nyilatkozatok nyelvezete és tartalma arra utal, hogy részben vagy egészben ugyanahhoz a szűk szerzői körhöz köthetők.

A csoportot korábban a Tesla gyárai elleni támadásokkal is összefüggésbe hozták.

A Berliner-Zeitung arról is beszámolt, hogy a csoport 2021-ben és 2024-ben is célba vette a Tesla elektromos infrastruktúráját. Ezek az akciók széles körű áramkimaradást okoztak, amely nemcsak a vállalatot, hanem közeli üzleteket, egy klinikát és Berlin egyes részeit is érintette. A Tesla közlése szerint az egyik támadás több százmillió eurós kárt okozott. A mostani berlini incidens során január 3-án tűz ütött ki, amely mintegy 50 ezer háztartást és kétezer vállalkozást hagyott áram nélkül.

Az áramszünet több mint százezer embert érint, a hatóságok pedig jelezték: a helyreállítás akár január 8-ig is eltarthat.

A rendőrségnek küldött levelében a Volkan Group bocsánatot kért a kevésbé tehetős környékeken élőktől, ugyanakkor azt is jelezte: a gazdagokkal szemben csak korlátozott együttérzést érez. A hatóságok továbbra is vizsgálják a támadás körülményeit és a csoport lehetséges további akcióit.