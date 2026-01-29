Szijjártó Péter: Az Európai Unió a háborút választja a békével szemben

Szijjártó Péter élőben jelentkezik Brüsszelből, a külügyminiszterek mai tanácsüléséről, miután az Európai Unió kritikátlanul elfogadta Ukrajna 1500 milliárd eurós pénzügyi igényét. Szijjártó Péter várhatóan beszámol arról is, hogy a külügyminiszterek tanácsülésén jelentős brüsszeli nyomás nehezedik Magyarországra, ugyanakkor a magyar kormány továbbra is elutasítja az uniós tervet.

Ezért akarja Brüsszel azt, hogy Magyarországon Tisza-kormány legyen, mert adott esetben, ha a Tisza Párt kormányozna, akkor ők nyilvánvalóan zöld utat adnának Brüsszelnek arra, hogy a magyar emberek pénzét is küldjék el Ukrajnába. A külügyminiszterek mai tanácsülésén is óriási lesz a nyomás, de ma is ellen fogok állni ennek a nyomásnak, és nemet fogok mondani Brüsszelnek

– jelentette ki korábban Szijjártó Péter.

Az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülése egy újabb bizonyítékot szolgáltatott a mai napon arra, hogy a háborús fanatizmus teljes egészében eluralkodott Brüsszelben, és a józan ész most már nyomokban sem felfedezhető. A mai külügyi tanácsülésen nagyon durva dolgok történtek

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A tárcavezető szerint a nap egyik legrdurvább fejleménye az volt, hogy Brüsszel és több tagállam a háború folytatása mellett állt ki nyíltan.

Úgy hangzott el többek szájából, hogy az EU nem áll készen a békére.

Szijjártó Péter kiemelte: Ez az első alkalom, hogy ez így kimondásra került az Európai Unió nem áll készen a békére. Ez világossá teszi, még világosabbá teszi a helyzetet, mint eddig. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke óriási erőfeszítéseket tesz a béke elérése érdekében, és ezeknek a békeerőfeszítéseknek a legnagyobb akadálya, a legnagyobb gátja, a legnagyobb aláásója maga Brüsszel, maga az Európai Unió.

A döntés Brüsszelben tehát megszületett, az Európai Unió a háborút választja a békével szemben

– jelentette ki.

Hozzátette:

a második durva dolog, hogy többen ma az Egyesült Államokat már nyíltan úgy jellemzik, mint amely ország az Európai Unió számára kihívást jelent.

Rámutatott: Ráadásul az is megtörtént ma nyíltan és szégyentelenül, hogy más geopolitikai szereplőkhöz hasonlóan azzal a váddal illették az Egyesült Államokat, hogy célja a mi megosztásunk. Szerintem naiv illúzióba kergeti magát az Európai Unió akkor, amikor azt gondolja, hogy betölt még olyan szerepet a világpolitikában, hogy az Egyesült Államoknak bármilyen módon viszonyulnia kelljen hozzánk, pláne megosztást kelljen elérnie – tette hozzá.

És az is elhangzott ma sajnos, hogy többen úgy gondolják, hogy az Egyesült Államok túl sokat ajánl Oroszországnak a béketárgyalások során, és az Európai Uniónak ezért sem lehet helye a tárgyalóasztalnál. Tehát nyíltan elismerték, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére, és nyíltan, kihívásként hivatkoznak az Egyesült Államokra az Európai Unió szempontjából.

– mondta.