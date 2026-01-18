Szijjártó Péter: a belgrádi tárgyalás helyett a repülőn felszolgált szendvics lett hír az RTL-nél

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a választások előtt 85 nappal érezhetően megváltozott egy „függetlennek és objektívnek” nevezett híradó szerkesztési gyakorlata. A külgazdasági és külügyminiszter felidézte: csütörtökön Belgrádban tárgyaltak, mivel elmondása szerint Magyarország egyre közelebb kerül a szerb olajvállalat többségi tulajdonának megszerzéséhez.

Szijjártó Péter bírálta az RTL híradóját (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Szijjártó Péter közlése szerint a belgrádi egyeztetések az ehhez szükséges diplomáciai előkészítést szolgálták. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében azt írta: sikeres megállapodás esetén minden eddiginél kedvezőbb helyzet alakulhat ki a regionális ellátásbiztonság és az energiaárak tekintetében. Hozzátette: az általa történelmi jelentőségűnek nevezett ügylet valamennyi magyar ember érdekét szolgálná, és a tárgyalások állásáról sajtótájékoztatón is részletes tájékoztatást adtak.

Az RTL természetesen ezt akkor nem tartotta fontosnak, a híradójukban egyetlen szóval nem számoltak be az ügyről… Nem úgy, mint most!

– írta Szijjártó Péter.

Most főműsoridőben dolgozták fel a témát, s csak a lényegre fókuszáltak: óriási meglepetés, most szörnyülködjön mindenki, repülővel mentünk, s útközben még enni is kapott minden delegációtag – köztük a sajtóreferens – mégpedig kenyeret, sonkát, zöldséget, meg egy kis gyümölcsöt.

– tette hozzá.

Szijjártó Péter bejegyzésében arra is kitért, hogy az RTL szerinte ismét egy olyan munkatárs személyén keresztül fogalmazott meg bírálatot, aki nem sokkal korábban még a csatorna képernyőjén szerepelt. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett: amíg Gáspár Evelin az RTL alkalmazásában állt, addig sem a személye, sem az ellátása nem váltott ki kritikát a csatorna részéről.

Most pedig már az is főműsoridős politikai hír, hogy sajtóreferensként a Külügyminisztériumban dolgozik, és enni kap egy repülőúton.

– írta.

Mi mindenesetre tovább dolgozunk azon, hogy a magyar embereknek kelljen egész Európa legalacsonyabb rezsiárait fizetni, köztük azoknak is, akik ezt az anyagot összeállították. Ismerjük a mondást: velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz.

– emelte ki.

Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem…. (S, ha esetleg elfelejtettétek volna: a keresztapám egy nyugdíjas almásfüzitői timföldgyári munkás, nem a MÁV kirúgott vezérigazgató-helyettese… emlékeztek, ugye?)

– hangsúlyozta bejegyzésében a külügyminiszter.