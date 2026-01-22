Magyarország nemet mondott: Szijjártó Péter azt is elmondta, mire

A tavalyi csehországi választások nyomán új korszak kezdődött a magyar–cseh kapcsolatokban, amelyben a két ország patrióta erői közösen mondanak nemet a migrációra és a háborúra – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a cseh képviselőház védelmi bizottságának alelnökét, a Jog, Tisztelet, Szakértelem (PRO) pártot vezető Jindrich Rajchlt fogadta, majd a közös sajtótájékoztatón rámutatott, hogy új világrend van kialakulóban, amelyben az egyik legjelentősebb változás a patrióta erők térnyerése Európában és globálisan egyaránt.

Ennek kapcsán üdvözölte, hogy a tavalyi csehországi választáson is a patrióták nyertek, ami új korszakot nyitott a magyar–cseh kapcsolatokban is, mivel így a Patrióták Európáért pártcsaládnak már két miniszterelnöke is ott ül az Európai Tanácsban.

És mi azért is nagyra becsüljük a cseh patriótákkal való együttműködést, mert az mindig is a kölcsönös tisztelet talaján állt. A pártelnök úr is – még ellenzékben is – minden egyes esetben, amikor Magyarországot igazságtalan támadások érték, kiállt mellettünk, ami a mai európai médiaviszonyok közepette – főleg ellenzékben – komoly bátorságot feltételez

– mondta.

„Illetve nagyra becsüljük ezt az együttműködést azért is, mert Magyarország biztonságának egyik legfontosabb összetevője, hogy mi egy migránsmentes ország vagyunk. És Magyarország jövőbeni biztonságának is az egyik legfontosabb alapfeltétele, hogy Magyarországon ne legyenek migránsok” – tette hozzá.

Majd felidézte, hogy ebben nagy szerepe van a cseh patrióták vezetőjének, Andrej Babis kormányfőnek, akinek korábbi közreműködésével a visegrádi országoknak sikerült legyűrniük Brüsszelt, és ennek nyomán nem tudták bevezetni az illegális bevándorlók letelepítésére vonatkozó kötelező kvótákat.

Szijjártó Péter ezután közölte, hogy ez a migrációellenes politika stabil alapot ad a Magyarország és Csehország közötti együttműködésnek a jövőben is.

Nemet mondunk a migrációra, nem akarunk illegális migránsokat az országainkban, meg akarjuk őrizni a biztonságunkat, meg akarjuk őrizni az identitásunkat, és nem fogadjuk el, hogy Brüsszel benyomja a migránsokat országainkba. Így tehát a migrációra közösen mondunk nemet

– figyelmeztetett.