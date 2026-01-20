Hírlevél
tisza párt

Szijjártó Péter: A Tisza Párt elvágná az olcsó orosz energiahordozókat Magyarországtól

Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője brüsszeli utasításra elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól. Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel Budapesten.
tisza párttiszaszijjártó péteroroszország

Szijjártó Péter arról számolt be Kapitány István friss nyilatkozatára reagálva, hogy 48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták őt „Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba".

Szijjártó Péter lerántotta a leplet a Tisza terveiről (Fotó: AFP)
Jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen döntés tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából – húzta alá.

Hogyha Magyarországot elvágnák az orosz energiahordozóktól, akkor a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének, és a magyar gazdaság számára is ez egy mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe

 – folytatta. 
„Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, ezzel fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit, fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában" – fűzte hozzá. 
Szijjártó Péter kifejtette, hogy Kapitány István „természetesen tudományosan fogalmaz, diverzifikációról beszél, ami azt jelenti, hogy több forrásból kell vásárolni az energiahordozókat", és a magyar kormány tett is komoly erőfeszítéseket ennek érdekében, többek között a Shell-lel is hosszú távú gázvásárlási megállapodást írtak alá, amikor még ő volt a vállalat globális alelnöke.

 

De ha Magyarország nem vásárolhat kőolajat és földgázt a jövőben Oroszországtól, akkor az brutális áremelkedést fog jelenteni a családok és a vállalatok számára is. A családok megélhetése és a gyárak működése, ezáltal munkahelyek kerülnének veszélybe, hogyha Kapitány alelnök úr véghezvinné a Brüsszelből kapott feladatot és elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól

 – figyelmeztetett.

Jobb lenne ezt nem kipróbálni. Mondjunk nemet a rezsiáremelkedésre, mondjunk nemet a rezsiszámlák háromszoros növekedésére, és mondjunk igent a rezsicsökkentés eredményeinek megvédésére

 – tette hozzá. 

 

