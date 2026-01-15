Szijjártó Péter: Akik igent mondtak Brüsszelnek, pórul jártak

Több mint tíz éve törtek rá az illegális migránsok Európára. Mi, magyarok tíz éve nemet mondunk a tömeges illegális migrációra, Brüsszel pedig tíz éve erőlteti a migránsok befogadását – emelte ki a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Akik igent mondtak Brüsszelnek pórul jártak…
– hangsúlyozta.
Elég csak ránézni a nyugat-európai nagyvárosok utcaképére, a párhuzamos társadalmakra, az antiszemita tüntetésekre és a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményekre – sorolta a tárcavezető.
Most a legfrissebb hírek szerint többeket megkéselt egy migráns Németországban és ez a jelenség sajnos nem egyedi, a migránsbűnözés elterjedt Nyugat-Európában – mutatott rá.
Így jár az, aki igent mond Brüsszelnek a migrációra
– szögezte le a külügyminiszter.
Mi, magyarok eddig nemet mondtunk, és ha mi maradunk kormányon továbbra is nemet fogunk mondani Brüsszelnek. A Tisza Párt viszont igent mond, aki nem hiszi nézze meg az európai parlamenti szavazások jegyzőkönyveit a migrációs kérdésekben
– húzta alá.
„Április 12-én ez is eldől. A migrációra Brüsszelnek nemet mondó szuverén nemzeti kormány, vagy a Brüsszelnek a migrációra igent mondó Tisza Párt” – vázolta a lehetőségeket.
Mondjunk továbbra is nemet a migrációra, ne kockáztassuk Magyarország biztonságát!
– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.