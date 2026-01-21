Szijjártó Péter újabb amerikai kutatás-fejlesztési beruházást jelentett be Magyarországon

Beszédében aláhúzta, hogy a 6,3 milliárd forint értékű projekthez a kormány 940 millió forint támogatást nyújt, így járulva hozzá ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztésben dolgozók létszáma 130 főre nőjön.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: AFP

Kiemelte, hogy a világpiac élvonalába tartozó vállalat beruházása az autóipari és az orvostechnológiai kutatás-fejlesztésre irányul, amelyek kulcsfontosságú szektornak számítanak a magyar gazdaság szempontjából.

Az önök munkája nyomán az autókban utazók kényelmét és biztonságát javítják, és az orvosi ellátások, orvosi kezelések hatékonyságát is fejlesztik

– fogalmazott, megemlítve, hogy arról is sikerült megállapodni, hogy az itteni szabadalmakat magyar bejegyzéssel fogják ellátni. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait, azonban - mint mondta - mindezen nehézségek ellenére is sikerült megerősíteni Magyarország gazdaságát.

Egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tizenöt évvel ezelőtt. Európa legalacsonyabb adóit kell a magyaroknak fizetni, és a nemzetközi energiapiac mindenfajta esztelenségei dacára a rezsicsökkentésnek az eredményeit is meg tudtuk védeni. Ezzel párhuzamosan az elmúlt tizenöt évben végbement Magyarországon egy nagyon erős iparosítás, hatalmas gyárak épültek, egy nagy autó- és gyógyszeripari központtá váltunk, és tavalyra elérkeztünk oda, hogy Magyarországon az ipari termelés az 50 ezer milliárd forintot is meghaladta

– sorolta. Kifejtette, hogy az ország sikeres iparosítása után új célt tűzhetett ki maga elé a kormány, amelynek keretében a kutatás-fejlesztési tevékenységekre, a magasabb hozzáadott értékre, továbbá az innovatívabb, tudásintenzív ágazatokra fókuszálnak.

Arra alapoztunk, hogy akik jó gyártási tapasztalatot szereznek Magyarországon, azok majd kutatás-fejlesztési tevékenységet is hoznak ide. Mára ez úgy alakult, hogy Magyarországon van összesen háromezer kutatóhely, amelyekben összesen 90 ezren dolgoznak

– tájékoztatott. Majd tudatta, hogy az elmúlt tíz évben európai összevetésben Magyarországon nőtt leggyorsabban a kutatás-fejlesztésben dolgozók létszáma, és az utóbbi tizenegy év során 78 nagy kutatás-fejlesztési beruházás érkezett hazánkba.

Az elmúlt esztendő pedig óriási rekordot hozott. Soha korábban annyi kutatás-fejlesztési beruházás nem jött létre Magyarországon, mint tavaly: 14 nagy beruházás 227 milliárd forint értékben, amelynek nyomán kis híján ezerrel nőtt a kutatás-fejlesztésben dolgozók száma egyetlen év leforgása alatt

– folytatta. Illetve hozzátette, hogy a beruházásösztönzési rendszert is átalakították, így már a kisebb cégek is könnyebben juthatnak állami támogatáshoz, ha kutatás-fejlesztési munkahelyeket teremtenek. A miniszter ezután arra is kitért, hogy ez a beruházás is tanúsítja, hogy egy új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai gazdasági együttműködésben. Emlékeztetett, hogy közel 200 milliárd forintnyi értékkel tavaly rekordot döntöttek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások, és az idei év is jól kezdődött, így ez jó alap lehet a tavalyi sikerek megismétlésére. Végezetül pedig rámutatott, hogy Pest vármegyében az elmúlt tíz évben háromszorosára nőtt az ipari termelés volumene, miközben a munkanélküliség a felére esett, ami nem lett volna lehetséges, ha hazánk nem lenne a beruházók számára rendkívül vonzó célpont.