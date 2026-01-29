Újabb és újabb milliárdokat követelnek Ukrajnának – Szijjártó kemény harcra készül

Szijjártó Péter közösségi média felületén megosztott videóban számolt be az Európai Uniós csúcson zajló tárgyalásokról. A miniszter elmondása szerint lesújtó a helyzet és kemény ütközetre számít.

Szijjártó Péter elmondta, hogy próbálnak rajta fogást találni de nem találnak

Szijjártó Péter elmondta, hogy próbálnak rajta fogást találni de nem találnak Fotó: AFP

A politikus elárulta, hogy újabb és újabb tervezetek látnak napvilágot Ukrajna támogatásával kapcsolatban és a brüsszeli tárgyalások nem a józan gondolkodás menték zajlanak.

Itt a józan észnek már semmi terepe nincsen, úgyhogy nem elég az 1500 milliárd euró, úgy látom, Ukrajnának itt újabb és újabb javaslatokat tesznek az asztalra, újabb és újabb követeléseket, úgyhogy ma is nagy harc lesz, az egészen biztos.

– állapította meg a külügyminiszter.

Arra a kérdésre, hogy érik-e csípős megjegyzések, a következő választ adta:

Úgy próbáltak csípős megjegyzéseket tenni, hogy nem mondták, hogy kinek szól, de én pontosan jól értettem. De hát itt azért annyira nem bátrak szemtől szemben, hogy világosan kimondják, hogy kinek mit üzennek, célozgatnak.

– árulta el Szijjártó Péter.

A tárcavezető elmondta: a neki címzett megjegyzések egy részét tudatosan figyelmen kívül hagyja, mintha nem is róla szólnának, ami kifejezetten felbosszantja az érintetteket. Ilyenkor még határozottabb kijelentésekkel reagál a kritikákra, amitől szerinte teljesen kizökkennek.

A politikus arra a felvetésre, hogy akadt-e olyan személy, akinek keményebb megjegyzést tett, a következőképpen reagált:

Persze, hogy szoktam, mert a lengyel kollégámmal egymás mellett ülünk. Ha arról a párbeszédről jegyzőkönyv születne, amit mi ott mások kizárásával egymással folytatunk, azt hiszem, hogy abból lehetne kabarét csinálni a rádióban.

– mondta.

Végezetül arra is rákérdeztek a külügyminiszternél, hogy akadnak-e olyan országok, amelyek a magyar álláspont mellé állnak.

Vannak. Van, aki a folyosón áll mellettünk, van, aki bent. Előbbiből többen vannak.

– felelte tréfásan Szijjártó.