Szijjártó Péter: Itt van Brüsszel újabb merénylete a gazdák ellen

Magyarország az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen fog szavazni – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: nem engedik, hogy Brüsszel ismételten semmibe vegye a magyar gazdák érdekeit.
Szijjártó PéterMercosurEurópai Unió

„Brüsszel már számtalan jelét adta annak, hogy csak Ukrajna érdekli, az európai emberek problémáira pedig nagy ívben tesznek. Ezt a hozzáállást az európai gazdák – köztük a magyarok is – megtapasztalhatták, például a mezőgazdasági támogatások brutális csökkentésekor vagy akkor, amikor az Európai Bizottság megengedte az ukránoknak, hogy silány minőségű gabonával árasszák el Közép-Európát” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

Nagy István agrárminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – a kormány kiáll a gazdák érdeki mellett Forrás: Facebook
Nagy István agrárminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – a kormány kiáll a gazdák érdeki mellett
Forrás: Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte:

Most itt van Brüsszel újabb merénylete a gazdák ellen: holnap meg akarják szavaztatni és életbe akarják léptetni az EU–Dél-Amerika szabadkereskedelmi megállapodást, amely egy újabb mélyütés lesz a gazdáknak, hiszen korlátlanul engedi be a dél-amerikai mezőgazdasági termékeket Európába, ezzel pedig veszélybe sodorják az európai gazdák megélhetését. 

Magyarország tiltakozik ezen döntés ellen, mi nem engedjük, hogy Brüsszel ismételten semmibe vegye a magyar gazdák érdekeit! Nemmel szavazunk holnap és megvédjük a magyar gazdákat!! – tette hozzá Szijjártó Péter. 

 

