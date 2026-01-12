Szijjártó Péter: A patrióta erők erősödése jelenti a reményt Európa számára – videó

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Nemunas Hajnala litván párt elnökével közös sajtótájékoztatóján először is köszönetet mondott Remigijus Zemaitaitisnek, amiért a nemzetközi politikai vitákban többször is kiállt Magyarország mellett, amikor a kormány méltatlan támadásoknak vagy rágalmaknak volt kitéve. Kiemelte, hogy mára új világpolitikai korszak köszöntött be, és ennek alapját egy nagy globális patrióta forradalom adja, amely Budapestről indult és Washingtonban kapott mindent elsöprő lendületet.

Szijjártó Péter: A patrióta erők erősödése jelenti a reményt Európa számára Fotó: MTI

„Ebben az új világrendben Európa láthatóan nem találja a saját helyét, Brüsszel pedig teljes mértékben elszigetelődött, így az Európai Unió elveszítette a meghatározó szerepét mind a globális politikában, mind a világgazdasági rendszerben” – húzta alá.

Ebben változást csak egy nagy európai patrióta fordulat hozhat, és jó hír, hogy ez a nagy európai patrióta fordulat megkezdődött. A patrióta pártok egyértelműen erősödnek Európában, választásokat nyernek, kormányra kerülnek, és ez a jelenség, vagyis a patrióta pártok erősödése jelenti a reményt Európa számára egy békésebb és jobb jövő tekintetében

– folytatta. Szijjártó Péter elítélte, hogy „Brüsszel háborúzni akar”, és a két európai atomhatalom úgy döntött, hogy katonákat küld Ukrajnába. „Brüsszel a szankciókkal egy európai hadigazdaságot épít, Brüsszel migránsokat akar behozni, és Brüsszel az élet évezredes természeti törvényeit felülíró genderőrületet akar Európában elterjeszteni” – figyelmeztetett.

Ezzel szemben mi, patrióták, a háború helyett békét akarunk, katonák Ukrajnába küldése helyett béketárgyalásokat akarunk, a migránsok helyett biztonságot akarunk, genderőrület helyett pedig a családokat támogatjuk

– szögezte le. Majd arra is kitért, hogy Brüsszel láthatóan el akarja taposni a patrióta erőket, mert csak így tudja háborúba vinni egész Európát és migránsokkal elárasztani a kontinenst.

Szijjártó Péter elítélte, hogy „Brüsszel háborúzni akar”, és a két európai atomhatalom úgy döntött, hogy katonákat küld Ukrajnába Fotó: MTI

Ezért is akarják azt, hogy áprilisban itt, Magyarországon is a magyar emberek nyakába egy olyan bábkormányt ültessenek, amely Brüsszel-barát és Ukrajna-párti

– vélekedett. A miniszter ezzel kapcsolatban rossz hírnek nevezte a liberálisok számára, hogy a patrióták nem fogják hagyni eltaposni magukat.

Mi, patrióták, összefogunk a Weber- és Von der Leyen-vezette brüsszeli háborús mainstreammel szemben, és olyan patrióta fordulatot hajtunk végre Európában, amely Európa számára biztonságosabb és jobb jövőt fog hozni. És az is világos, hogy ennek a patrióta fordulatnak a szempontjából alapvető kulcskérdés az áprilisi magyarországi választás

– összegzett.