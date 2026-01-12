Szijjártó Péter: A patrióta erők erősödése jelenti a reményt Európa számára – videó

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Nemunas Hajnala litván párt elnökével közös sajtótájékoztatóján először is köszönetet mondott Remigijus Zemaitaitisnek, amiért a nemzetközi politikai vitákban többször is kiállt Magyarország mellett, amikor a kormány méltatlan támadásoknak vagy rágalmaknak volt kitéve. Kiemelte, hogy mára új világpolitikai korszak köszöntött be, és ennek alapját egy nagy globális patrióta forradalom adja, amely Budapestről indult és Washingtonban kapott mindent elsöprő lendületet.
„Ebben az új világrendben Európa láthatóan nem találja a saját helyét, Brüsszel pedig teljes mértékben elszigetelődött, így az Európai Unió elveszítette a meghatározó szerepét mind a globális politikában, mind a világgazdasági rendszerben” – húzta alá.
Ebben változást csak egy nagy európai patrióta fordulat hozhat, és jó hír, hogy ez a nagy európai patrióta fordulat megkezdődött. A patrióta pártok egyértelműen erősödnek Európában, választásokat nyernek, kormányra kerülnek, és ez a jelenség, vagyis a patrióta pártok erősödése jelenti a reményt Európa számára egy békésebb és jobb jövő tekintetében
– folytatta. Szijjártó Péter elítélte, hogy „Brüsszel háborúzni akar”, és a két európai atomhatalom úgy döntött, hogy katonákat küld Ukrajnába. „Brüsszel a szankciókkal egy európai hadigazdaságot épít, Brüsszel migránsokat akar behozni, és Brüsszel az élet évezredes természeti törvényeit felülíró genderőrületet akar Európában elterjeszteni” – figyelmeztetett.
Ezzel szemben mi, patrióták, a háború helyett békét akarunk, katonák Ukrajnába küldése helyett béketárgyalásokat akarunk, a migránsok helyett biztonságot akarunk, genderőrület helyett pedig a családokat támogatjuk
– szögezte le. Majd arra is kitért, hogy Brüsszel láthatóan el akarja taposni a patrióta erőket, mert csak így tudja háborúba vinni egész Európát és migránsokkal elárasztani a kontinenst.
Ezért is akarják azt, hogy áprilisban itt, Magyarországon is a magyar emberek nyakába egy olyan bábkormányt ültessenek, amely Brüsszel-barát és Ukrajna-párti
– vélekedett. A miniszter ezzel kapcsolatban rossz hírnek nevezte a liberálisok számára, hogy a patrióták nem fogják hagyni eltaposni magukat.
Mi, patrióták, összefogunk a Weber- és Von der Leyen-vezette brüsszeli háborús mainstreammel szemben, és olyan patrióta fordulatot hajtunk végre Európában, amely Európa számára biztonságosabb és jobb jövőt fog hozni. És az is világos, hogy ennek a patrióta fordulatnak a szempontjából alapvető kulcskérdés az áprilisi magyarországi választás
– összegzett.
Szijjártó Péter: Több lengyel állampolgár menedékjogot kapott Magyarországon
A magyar hatóságok több olyan személynek is menedékjogot adtak, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva arról számolt be, hogy Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban és veszélyben van, amit szavai szerint az is tanúsít, hogy gyakorlatilag elfoglalták a lengyel köztelevíziót.
Sokan politikai üldöztetésnek vannak kitéve, és természetesen itt, Magyarországon, hogyha valaki politikai üldöztetés miatt kér menedékjogot, azt alaposan megfontoljuk, és a fennálló magyar és európai uniós szabályokkal összhangban bíráljuk el az ilyen kérelmeket
– mondta. „Valóban kaptunk ilyen kérelmeket Lengyelországból, ezek közül többet is elfogadtunk, több menedékjogot, illetve menekültstátuszt adtunk ki Lengyelországban politikai üldöztetést szenvedő személyek számára” – tájékoztatott, konkrét neveket azonban nem kívánt említeni, az érintettek üldözött helyzetére tekintettel. Szijjártó Péter ezután arra is kitért, hogy az ukrán kormány a következő tíz évre 800 milliárd dollárt kér az ország működtetésére.
Az amerikai elnök világosan beszélt. Amióta megválasztották, számára Amerika az első. Az amerikai választópolgárok pénzét nem adja oda ingyen sehova, tehát világos, hogy Brüsszel, az eddigi háborús politikája alapján, ezt a 800 milliárd dollárt oda akarja adni Ukrajnának
– húzta alá.
„Egy dologban biztosak lehetnek: a magyar emberek pénzére nem számíthatnak. Amíg mi kormányzunk, addig a magyar emberek pénzét nem küldhetik el Ukrajnába. Látjuk a törekvéseket, felszólítottak minket arra, hogy ne legyen 13. és 14. havi nyugdíj, felszólítottak minket arra, hogy töröljük el a családtámogatásokat, felszólítottak minket az adóemelésre, felszólítottak minket a rezsicsökkentés megszüntetésére. Miért? Hogy ezt a pénzt elküldjék Ukrajnába” – tette hozzá. „Amíg mi kormányzunk, ilyen nem lesz. Nyilvánvaló, hogy ezért is próbálják a saját ügynökeiket a helyünkre ültetni, és akarnak egy olyan kormányt Budapesten, amely mindenfajta kritika nélkül kiszolgálja a brüsszeli akaratot” – folytatta.
A miniszter arra is kitért, hogy a Tisza Párt kétségtelenül a migráció pártján áll, hiszen képviselői több olyan javaslatot is megszavaztak az Európai Parlamentben, amely a migráció felgyorsítására irányult.
„A migrációval szemben nap mint nap kell küzdeni. A kerítésnek köszönhetően ma Magyarországon az illegális migránsok száma nulla. És hogyha rajtunk múlik, ez így marad a jövőben is, de szeretném aláhúzni, hogy ez egy napi küzdelem. Minden nap reggel újra el kell kezdeni a küzdelmet azért, hogy ne jöjjenek illegális migránsok Magyarországra. Meg kell küzdenünk a politikai, a gazdasági, a jogi és a fizikai nyomásgyakorlással szemben is. Ennek a meccsnek sosincs vége, ezt minden nap újra el kell kezdeni. És ha egy brüsszeli bábkormányt ültetnek ide Budapestre, akkor az országot el fogják lepni az illegális migránsok” – összegzett.
Az EU és a Mercosur-országok között tervezett szabadkereskedelmi egyezmény kapcsán hangsúlyozta, hogy az újabb merénylet a magyar és az európai gazdákkal szemben.
Az Európai Bizottság magasról tesz arra, hogy az európai gazdák hogyan és miből élnek meg. Ez botrány, ez felháborító, ezért is szavaztunk nemmel, közösen a franciákkal, lengyelekkel és még néhány másik országgal. És elvárjuk az Európai Bizottságtól, hogy hallja meg az európai emberek és az európai gazdák hangját
– mondta.