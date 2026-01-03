Hírlevél
Trump sajtótájékoztatót tartott: amit bejelentett, attól leesett az állunk! – részletek

Megvan Varga Barnabás utódja a Fradinál? Reagált a menedzser

Szijjártó Péter: A Caracasban végrehajtott amerikai akció során magyar állampolgár nem került bajba

A Caracasban végrehajtott amerikai akció kapcsán: magyar állampolgár nem került bajba az események során – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat este a Facebookon.
Szijjártó Pétermagyar állampolgárVenezuela

A tárcavezető közölte: a venezuelai fővárosban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, vele a kapcsolatot felvették, jól van.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

"Két olyan magyar állampolgárról van tudomásunk, akik börtönben vannak Venezuelában, egyikük vidéki helyszínen, mely nem volt érintett, másikuk pedig a fővárosban, de azt a környéket sem érintették az események" - írta Szijjártó Péter. Hozzátette: ha van olyan Venezuelában tartózkodó magyar állampolgár, aki nem regisztrált konzuli védelemre, baj esetén Caracasban a tiszteletbeli konzulunkhoz vagy a magyar érdekképviseletet ellátó holland konzulátushoz fordulhat, quitói nagykövetségünk pedig folyamatos ügyeletet tart.

