Szijjártó Péter fontos bejelentést tett az ukrán támadások után

A magyar külgazdasági és külügyminisztert kérdezték az Igazság órája hétfői adásában. Szijjártó Péter beszélt a Nemzeti Petícióról, Ukrajna beavatkozásáról a magyar választásokba.
Magyar Péter megnevezte a külügyminiszter-jelöltjét. Orbán Anita nem meglepő módon a liberális, baloldali körökhöz köthető. Ukrajnából nyíltan akarnak beavatkozni a választási kampányunkba.
A hétvégén egy minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül, minden még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba.
– mondta Szijjártó Péter. Közölte: Azt ugye pontosan tudtuk, hogy az ukránoknak nem mindegy a választás végeredménye. Hiszen hogyha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor ők nem lesznek az Európai Unió tagjai, Magyarországot nem tudják belehúzni a háborúba, és a magyarok pénzét nem tudják elvinni az ukrán korrupt rezsim működtetésére. Viszont hogyha a Tisza Párt nyerne Brüsszel pártjaként a magyarországi parlamenti választáson, akkor az ukránoknak meglenne a zöld út az Európai Unióban.
A Tisza Párt megszavaztatta a saját tagságát, szimpatizánsait, és ők egyértelműen támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását.
Tudják az ukránok, hogy ha a Tisza Párt jön, akkor a Tisza Párt vezetői mindenre igent fognak mondani Brüsszelnek, ezáltal a magyarok pénzét is odaadják Ukrajna működtetésére.
Hallhattuk, 800 milliárd euró az ukrán állam működtetésére, 700 milliárd euró hadikiadásokra, ez 1500 milliárd euró.
– hangsúlyozta a tárcavezető.
Kiemelte: az ukránok pontosan tudják, hogy a magyarországi parlamenti választás kimenetele egy sorsdöntő Ukrajna szempontjából is, ha a Fidesz nyer, a nemzeti kormány marad, akkor az ukránok nem léphetnek be az Európai Unióba, az ukránok nem tudják Magyarországot belehúzni a háborúba, és az ukránok nem tudják elvinni a magyarok pénzét a korrupt rezsimük működtetésére. A Tisza Párt esetében pedig Ukrajna beléphet az Európai Unióba, a magyarokat belevihetik a háborúba és a magyarok pénzét is elvihetik Ukrajnába.
Ez a tétje a magyarországi parlamenti választásnak ukrán szempontból és magyar szempontból is ez a tét, tehát a hétvégi minőségileg új helyzet alapján a választás tétje Magyarország vagy Ukrajna.
– mondta.
Hozzáfűzte: Zelenszkij elnök és a külügyminisztere bejelentették az indulásukat a magyarországi parlamenti választáson, Tisza néven, létrehozták a Tisza Párt kijevi tagozatát, és semmilyen eszköz használatától sem fognak visszariadni a következő két és fél hónapban. Abban a tekintetben, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét.
Szijjártó Péter arról is beszélt a műsorban, hogy mi vagyunk az esélyesek, melózni kell a hátralévő 76 napban nagyon sokat, hogy az esélyt győzelemre váltsuk. De látszik az elkeseredettség a másik oldalon.
Ukrajnában négy éve háború zajlik. Meghalt sok százezer ember. Lehet, hogy millió is pontos adatot nem tudunk. Sok millióan elhagyták az országot. Az egész ország romokban van. Alig van villany. A kijevi főpolgármester arra kéri az embereket, hogy hagyják el a várost. Ehhez képest Zelenszkij ennek az országnak az elnöke, ahol százezrek halnak meg, milliók menekülnek, el kell hagyni a fővárost, elmegy Davosba, mond egy beszédet, és négy év háborúskodással a háta mögött a fő mondanivalója az, hogy Orbán Viktort szapulja, hogy talán halántékon vágja.
Ez is azt mutatja, hogy a magyarországi parlamenti választás kulcskérdés az ukránok szempontjából és kulcskérdés a saját szempontunkból is. Zelenszkij davosi beszéde és utána a Szibiha rendkívül kulturált bejegyzése nácizással, hitlerezéssel, pénzmosásozással mit mutat? Mind azt mutatja, hogy az ukránoknak most már minden mindegy. Az ukránoknak kulcskérdés a magyarországi parlamenti választás végkimenetele, és a következő 76 napban nem fognak visszariadni semmilyen eszköz használatától sem csak azért, hogy beavatkozzanak a választásba, és befolyásolják a végeredményt.
– húzta alá a miniszter.
Van még egy feladat, mégpedig egy nemzeti petíció, amelynek a kérdéseit a hétvégén a kaposvári DPK háborúellenes gyűlésen mutatta be a miniszterelnök. Három kérdésről beszélünk amellett, hogy nem finanszírozzuk a háborút, nem finanszírozzuk Ukrajnát és nem hagyjuk, hogy a háború miatt magasabb legyen a rezsi.
Nem normális dolog, hogy Európa a jelenlegi rendkívül sanyarú gazdasági helyzetében az európai emberek pénzét arra akarja költeni, hogy Ukrajnában létrejöjjön egy 800 ezres hadsereg. Gondoljunk bele magyar nemzeti szempontból. Magyarország és Ukrajna szomszédos államok. Ukrajna nem tagja annak a szövetségesi rendszernek, amelynek mi a tagja vagyunk. És ott 800 ezres hadsereget akarnak létrehozni, ez ellentétes a nemzetbiztonság érdekeivel, és azt akarják, hogy mi fizessük ezt. És ezért most a magyaroknak a sarkunkra kell állniuk, és világossá kell tenniük, nem hagyjuk, hogy a pénzünket elküldjék Ukrajnába. És azt sem engedjük, hogy mindenfajta politikai kalandorok Magyarországot leválasszák az olcsó energiahordozókról csak azért, mert az ukránok ezt követelik
– magyarázta Szijjártó.
Az ukránok azt követelik, hogy ne vegyünk az oroszoktól energiahordozókat, kőolajat, földgázt. Ehhez képest, ha ez megtörténne, ha Magyarország valóban leválna az orosz kőolajról és földgázról, egyrészt nem lehetne ellátni biztonságosan az országot, másrészt háromszorosára nőnének a rezsiköltségek gyakorlatilag azonnal.
Ukrajnában gyakorlatilag az utcán vadásszák az embereket
A műsorban elhangzott: Európa két atomhatalma döntött, hogy katonákat küld Ukrajnába.
És az európai politikai vezetők nyíltan beszélnek arról, hogy ez a mi háborúnk, Európa háborúja, és nyilvánvalóan ezért azt ők meg akarják nyerni, és ha ők meg akarják nyerni, akkor abba erőforrásokat kell tenni. És hiába küldenek fegyvereket Ukrajnába, jól látszik, hogy nem megy
– mutatott rá a tárcavezető.
Hozzátette: az ukránok nemhogy nem haladnak előre egy tapodtat sem, az oroszok folyamatosan nyomják őket befele. Ezért beszélnek most már egyre nyíltabban arról, hogy katonákat is kell küldeni, mert hiába küldik a fegyvert, ha nincs, aki használja, vagy tudja használni azokat. A következő lépés, miután két európai atomhatalom már kimondta, hogy ők hajlandóak katonákat küldeni Ukrajnába, nyilván az lesz, hogy akkor ugyanúgy, mint a pénzügyi támogatásban, ide is be kéne sorolni mindenkinek. Hangsúlyozta:
Ezért kérem a fiatalokat, hogy a saját jövőjük, a saját biztonságuk érdekében a biztonságos megoldást válasszák. A biztos választást válasszák. Szavazzanak a Fideszre, mert amíg mi vagyunk kormányon, addig nemzeti kormány van, addig nem engedjük, hogy a magyar fiatalokat bármilyen szín alatt elvigyék a háborúba. Egy nem szuverén kormány esetében sajnos ez a veszély, hogy a magyar fiatalokat is elvihetik Ukrajnába egy háborúba, nagyon is reális.
A helyzet a következő. Orbán Anitát ismerem, ő rendszeresen házalt nálam azzal, hogy milyen remek kapcsolatai vannak állítólag az amerikai demokratákkal. Tehát Donald Trump ellenfeleivel. Tehát ez most taktikailag jó húzás Donald Trump ellenfeleivel jó kapcsolatban lévő embert külügyi szakértőként feltüntetni, jó ütemérzékre vall. Zárójel nem, csak hogy mindenki értse, hogy nem
– szögezte le Szijjártó Péter.