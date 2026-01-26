Szijjártó Péter fontos bejelentést tett az ukrán támadások után

A magyar külgazdasági és külügyminisztert kérdezték az Igazság órája hétfői adásában. Szijjártó Péter beszélt a Nemzeti Petícióról, Ukrajna beavatkozásáról a magyar választásokba.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Magyar Péter megnevezte a külügyminiszter-jelöltjét. Orbán Anita nem meglepő módon a liberális, baloldali körökhöz köthető. Ukrajnából nyíltan akarnak beavatkozni a választási kampányunkba.

A hétvégén egy minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül, minden még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba.

– mondta Szijjártó Péter. Közölte: Azt ugye pontosan tudtuk, hogy az ukránoknak nem mindegy a választás végeredménye. Hiszen hogyha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor ők nem lesznek az Európai Unió tagjai, Magyarországot nem tudják belehúzni a háborúba, és a magyarok pénzét nem tudják elvinni az ukrán korrupt rezsim működtetésére. Viszont hogyha a Tisza Párt nyerne Brüsszel pártjaként a magyarországi parlamenti választáson, akkor az ukránoknak meglenne a zöld út az Európai Unióban.

A Tisza Párt megszavaztatta a saját tagságát, szimpatizánsait, és ők egyértelműen támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Tudják az ukránok, hogy ha a Tisza Párt jön, akkor a Tisza Párt vezetői mindenre igent fognak mondani Brüsszelnek, ezáltal a magyarok pénzét is odaadják Ukrajna működtetésére.

Hallhattuk, 800 milliárd euró az ukrán állam működtetésére, 700 milliárd euró hadikiadásokra, ez 1500 milliárd euró.

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Kiemelte: az ukránok pontosan tudják, hogy a magyarországi parlamenti választás kimenetele egy sorsdöntő Ukrajna szempontjából is, ha a Fidesz nyer, a nemzeti kormány marad, akkor az ukránok nem léphetnek be az Európai Unióba, az ukránok nem tudják Magyarországot belehúzni a háborúba, és az ukránok nem tudják elvinni a magyarok pénzét a korrupt rezsimük működtetésére. A Tisza Párt esetében pedig Ukrajna beléphet az Európai Unióba, a magyarokat belevihetik a háborúba és a magyarok pénzét is elvihetik Ukrajnába.

Ez a tétje a magyarországi parlamenti választásnak ukrán szempontból és magyar szempontból is ez a tét, tehát a hétvégi minőségileg új helyzet alapján a választás tétje Magyarország vagy Ukrajna.

– mondta.