Szijjártó Péter fontos bejelentést tett, sok magyart érint a döntés

A kormány konzulátust nyitott Thesszalonikiben az itt nyaraló magyarok ügyintézésének megkönnyítése érdekében, amely immár az ötödik helyszín, ahol a magyar és a szerb külképviselet egy helyen működik – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a görögországi városban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: AFP

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a képviseletátadón arról számolt be, hogy az utóbbi időben gyorsan növekedett a magyar állampolgárokat érintő konzuli ügyek száma Görögországhoz kapcsolódóan, aminek fő oka, hogy az ország rendkívül népszerű a tengerpartra vágyó nyaralók körében.

Tavaly közel 600 ezer magyar látogatott ide, több mint hárommillió vendégéjszakát töltve az országban. És ennek eredményeképpen Görögország összességében a második legnépszerűbb úti cél lett a magyar turisták számára, bizonyos időszakokban pedig egyértelműen az első helyen áll

– mondta.

Majd rámutatott, hogy a vegyes házasságok száma is nő, továbbá egyre több, multinacionális vállalatnál dolgozó magyar él Görögországban. Mindezek mellett pedig szavai szerint az elmúlt évek során többször előállt rendkívül helyzetek is tovább növelik az igényt a szélesebb körű konzuli szolgáltatások iránt. „Ráadásul hazánkkal ellentétben itt hatalmas távolságok vannak, számos szigettel. Ezért gyakorlatilag lehetetlen Athénból megfelelő konzuli szolgáltatást nyújtani az ország ezen részére látogatóknak” – tette hozzá.

A miniszter közölte, hogy ezért döntöttek a személyes jelenlét megteremtése mellett Thesszalonikiben, hogy gyors, hatékony és megfelelő konzuli ellátást biztosíthassanak a környékre érkező magyaroknak.

„És ez azt jelenti, hogy a görög tengerpartokat felkereső nagyszámú magyar turistára tekintettel minden évben áprilistól októberig megnyitjuk itt a thesszaloniki konzulátust” – tájékoztatott.

„Ezzel biztosítani tudjuk a konzuli ügyek leggyorsabb és leghatékonyabb kezelését, vészhelyzet esetén pedig az azonnali segítségnyújtást

– folytatta.

Illetve tudatta, hogy a képviselet a szerb főkonzulátus épületében fog működni, ami „egy igen innovatív, különleges” megoldás, bár nem példa nélküli, hiszen Chile, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Zambia és Montenegró után ez lesz immár az ötödik helyszín, ahol a két ország hasonló konstrukcióban együtt üzemeltet diplomáciai képviseletet.

Úgy vélekedett, hogy az eddigi tapasztalatok bebizonyították a megoldás hatékonyságát, azaz azt, hogy egyszerűbb és olcsóbb közösen működtetni egy konzulátust, mint külön-külön.

Ráadásul – mint hangsúlyozta – a közös diplomáciai képviselet működtetése egyértelmű bizonyítéka a Magyarország és Szerbia közötti legmagasabb szintű kölcsönös bizalomnak.

„Mivel ez a legmagasabb fokú bizalmat igényli, rendkívül ritka az ilyen együttműködés. Esetünkben ez a fajta együttműködés kizárólag szomszédunkkal, Szerbiával létezik

– fogalmazott.