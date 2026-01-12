Hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája vendége. A műsorban szó esik a Fidesz kongresszusáról, valamint a bemutatott 106 képviselőjelöltről is.

Hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz az Igazság órája vendége Fotó: AFP

A hajlandók koalíciója párizsi találkozója újabb lépést jelenthet a háború irányába. Szijjártó Péter erről is beszél az adásban, valamint arról, hogy Donald Trump levelet írt a magyar miniszterelnöknek. Németh Balázs arról is kérdezi a tárcavezetőt, hogy a Tisza párt a tagadásuk ellenére megszavazta a migráció gyorsítását Brüsszelben.

Szijjártó Péter az Igazság órájában – kövesse velünk élőben!

2006 ősze óta gyakorlatilag minden választást megnyertünk Magyarországon, legyen az parlamenti, európai parlamenti, helyi önkormányzati választás

– mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: Ismerjük, tudjuk a receptet, sok-sok munka, és így néz ki a következő három hónap is.

Az a helyzet, hogy csak rajtunk múlik, hogy Magyarország milyen irányba megy tovább, hogy maradunk a szuverén magyar úton, ami azt jelenti, hogy tudjuk garantálni, hogy Magyarország jövője a béke és egy migránsmentes ország, vagy van a brüsszeli út, amely a háborúba való belesodródást és egy bevándorló országot jelent – közölte. A tárcavezető szerint amit itt egyesek akár természetesnek vesznek, például az, hogy nem vagyunk benne a háborúban például az, hogy nem uralkodott el a genderőrület, például az, hogy nincsenek migránsok az országban. Ezek közül egyik sem természetes, ezekért nap mint nap meg kell küzdeni, most is indul egy új nap, ma is ugyanúgy meg kell küzdenünk a Brüsszelből érkező politikai nyomással szemben, nap mint nap újra meg kell indulni, és nap mint nap újra meg kell küzdeni a háborúba való belesodródás és a migránsok behozatala ellen. A háborúból való kimaradás és a migránsok kívül tartása az egy napi feladat, azt minden nap el kell végezni.

Szijjártó Péter: A veszélyek korában a legfontosabb a biztonság

A miniszter szerint most nem érdemes könnyelműnek lenni, most nem szabad a biztos, kipróbált utat a bizonytalanra kicserélni, nem most van itt az ideje a kísérletezgetésnek, a veszélyek korában mindig a már bevált biztos utat kell választani. A Fidesz megmutatta, hogy biztonságban tudja tartani az országot, megmutattuk, hogy kint tudjuk tartani a háborút, megmutattuk, hogy kint tudjuk tartani a migránsokat, megmutattuk, hogy kint tudjuk tartani a genderőrületet. Ezt a biztonságot jelenti ma a Fidesz – húzta alá.

Minden más az bizonytalanságot hoz, minden más az ennek az ellenkezőjét hozza, minden más az a háborúba viszi az országot, egy migráns országgá teszi, egy genderőrületet árasztana el Magyarországon.

Úgyhogy én nagyon remélem, hogy továbbra is a biztonság lesz az, ami alapján a magyar emberek a döntésüket meghozzák – szögezte le a külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: Az elmúlt másfél évtized folyamatosan termelte ki az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek egy-egy ország életének kritikus veszélyeztetésével jártak és járnak. Az ilyen korszakban a biztonságra való törekvés az természetes.

És mindenki azt keresi, hogy ki az, aki meg tudja őt védeni, meg tudja védeni egy gazdasági válságtól, meg tudja védeni egy egészségügyi válságtól, egy migrációs válságtól, egy háborútól. Ha visszanézünk az elmúlt másfél évtizedre, büszkén mondhatjuk, hogy a Fidesz mindezektől meg tudta védeni az országot. Hiszen emlékezzünk rá, a gazdasági világválság után következett be a magyar gazdaság átszervezése, amelynek nyomán ma Európa legalacsonyabb adóit kell fizetni a magyar embereknek, Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit kell fizetni a magyar embereknek, és Magyarország csodájára jár a világ a családtámogatások terén

– mutatott rá a tárcavezető. Hozzátette: A migrációs válságot mi a déli határunknál meg tudtuk állítani. Sem jogi, sem politikai, sem semmilyen más eszközzel nem tudtak minket rákényszeríteni arra, hogy feladjuk a migrációellenes politikánkat. A Covid alatt a leggyorsabb oltási programot tudtuk végrehajtani, a háborúból pedig mind a mai napig ki tudtunk maradni.

Tehát a négy nagy válság, a négy nagy biztonsági válság, amely meghatározta az elmúlt másfél évtizedet, azt bizonyította, hogy a Fidesz a legnagyobb veszélyektől is meg tudja védeni Magyarországot. Az ellenfeleink, belevinnének minket ezekbe a veszélyes helyzetekbe, mi megvédjük Magyarországot ezektől a veszélyektől. Erről szól a biztos választás szlogen is.

A hajlandók koalíciója újabb lépést tett a háború felé

A leginkább háborúpárti nyugati vezetők eldöntötték, hogy nemzetközi haderőt akarnak küldeni Ukrajnába, eldöntötték, hogy fegyvergyárakat építenek, katonai bázisok fejlesztésében vesznek részt, teljesen egyértelmű, hogy a másik háborúzó fél számára ez elfogadhatatlan.

Szijjártó Péter erre reagálva hangsúlyozta: Nyugat-Európa egy jelentős része térdre kényszerült a rendkívüli, mostanában rendkívüli téli időjárásban.

Tény az, hogy mostanában ez szokatlan, de én azt gondolom, itt a hely és az idő arra, hogy az elismerésünket kifejezzük mindenki előtt, akinek feladata és felelőssége volt abban, hogy egy ilyen rendkívüli időjárási helyzetben Magyarországot működőképesen tartsa. Tehát Magyarország működőképes marad abban a szokatlan időjárási helyzetben, amelyben Nyugat-Európa egy jelentős része térdre kényszerült. Itt nem kellett lezárni vasútvonalakat, nem kellett lezárni repülőteret, működött az egészségügy, működött az oktatás

– folytatta.