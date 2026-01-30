Szijjártó Péter: A hazai vállalatok kiemelkedő szerepet játszottak az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az AgroSprint Zrt. új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az élelmiszeripari vállalat kilencmilliárd forint értékben bővíti a kapacitását, amihez az állam 3,5 milliárd forint támogatást biztosít, így segítve elő egyebek mellett Nyírlugason egy termékfejlesztési központ, Karcagon pedig egy új csomagolóüzem létrehozását.

Fotó: MTI

Kifejtette, hogy a cég mára nem csak Magyarországon, hanem Európában is fontos szereplővé vált ezen ágazatban, amit jól mutat, hogy termékeinek körülbelül hatvan százalékát exportálják a világ harmincöt országába.

Majd hangsúlyozta, hogy a beruházás lehetőséget biztosít a hazai termelők és kisvállalkozók fejlődésére is, hiszen az AgroSprint kizárólag magyar beszállítóktól vásárol, összesen 323 termelőtől 6400 hektárnyi termést vásárol meg.

Ezt követően rámutatott, hogy a magyar élelmiszeripar a világon a legversenyképesebbek közé tartozik, ami részben a rendkívül szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak köszönhető.

Kiemelte, hogy kulcságazatról van szó, amelyben az elmúlt tizenegy évben 295 nagy beruházás jött létre 1525 milliárd forint értékben, így mára az ország kétszer annyi élelmiszert tud előállítani, mint amennyit a magyar emberek elfogyasztanak, ennek nyomán a szektor termelési értéke tavaly először meghaladta a 7000 milliárd forintot.

Továbbá arra is kitért, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ipari termelése tíz év alatt közel a duplájára nőtt, évi 1300 milliárd forintról 2400 milliárd forintra, és ez részben annak köszönhető, hogy ez idő alatt 99 nagyberuházás valósult meg itt kormányzati támogatással nagyjából 500 milliárd forint értékben.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek, amiben szavai szerint a hazai tulajdonú vállalatok kiemelkedő szerepet játszottak.

Mégiscsak az történt, hogy ma egymillióval több magyar embernek van munkája, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Európa legalacsonyabb adóit a magyar emberek fizetik (…) És ma a nemzetközi energiapiac esztelen áremelkedései dacára is fenn tudott maradni a rezsicsökkentés

