Szijjártó Péter itt húzta meg a határt – ami sok, az sok!

Ezért akarja Brüsszel azt, hogy Magyarországon Tisza-kormány legyen, mert adott esetben, ha a Tisza Párt kormányozna, akkor ők nyilvánvalóan zöld utat adnának Brüsszelnek arra, hogy a magyar emberek pénzét is küldjék el Ukrajnába. A külügyminiszterek mai tanácsülésén is óriási lesz a nyomás, de ma is ellen fogok állni ennek a nyomásnak, és nemet fogok mondani Brüsszelnek erre az agyament esztelen tervre. A magyar emberek pénzét nem küldhetik el Ukrajnába.