Szijjártó Péter itt húzta meg a határt – ami sok, az sok!

Brüsszel elfogadta Ukrajna 1500 milliárd eurós pénzügyi igényét, amelyet az uniós vezetés az európai polgárok pénzéből kíván finanszírozni – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte: amíg Magyarországon a mostani kormány van hivatalban, addig egyetlen forint sem kerülhet erre az „esztelen” elképzelésre.
Szijjártó PéterBrüsszelTiszaUkrajna

Szijjártó Péter közösségi oldalán közzétett videóban figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel lényegében bármiféle érdemi vita nélkül rábólintott Ukrajna 1500 milliárd eurós pénzügyi követelésére, amelyet az Európai Unió vezetése az európai polgárok pénzéből kíván fedezni.

Szijjártó Péter (Fotó: Török János)
Szijjártó Péter (Fotó: Török János)

Brüsszel gyakorlatilag kritika nélkül befogadta az ukránok 1500 milliárd euróra vonatkozó követelését, és ezt a pénzt oda akarják adni az ukránoknak, mégpedig az európai emberek pénzéből. Amíg mi kormányzunk Magyarországon, addig a magyar emberek egyetlen egy forintját sem küldheti el Brüsszel erre az agyament esztelen tervre

– hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátette:

Ezért akarja Brüsszel azt, hogy Magyarországon Tisza-kormány legyen, mert adott esetben, ha a Tisza Párt kormányozna, akkor ők nyilvánvalóan zöld utat adnának Brüsszelnek arra, hogy a magyar emberek pénzét is küldjék el Ukrajnába. A külügyminiszterek mai tanácsülésén is óriási lesz a nyomás, de ma is ellen fogok állni ennek a nyomásnak, és nemet fogok mondani Brüsszelnek erre az agyament esztelen tervre. A magyar emberek pénzét nem küldhetik el Ukrajnába. 

 

