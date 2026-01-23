Szijjártó Péter keményen helyre tette az ukrán diplomatát

Ukrajna durván elkezdett beavatkozni a magyar választásba, ugyanis olyan vezetést akarnak látni hazánkban, amely igent mond Brüsszelnek a háborúra, a kormány azonban meg fogja védeni Magyarországot, és nem hagyja, hogy belerángassanak minket a fegyveres konfliktusba - reagált ukrán kollégája X-bejegyzésére pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fotó: AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint az ukrán diplomácia vezetője Orbán Viktor miniszterelnök azon előző napi nyilatkozatára reagált, miszerint „a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukrán uniós csatlakozásra igennel szavazna".

Andrij Szibiha a következőt írta az X-en: „Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr. A moszkvai ura nem fog száz évig élni, még akkor sem, ha ön hajlandó lenne neki adományozni az összes szervét. És azon a napon, amikor Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, bekeretezzük ezt a címsort az ukrán parlamentben, hogy az elkövetkező száz évben emlékezzünk a hazugságaira."

This plan is doomed to fail, Mr. Prime Minister. Your master in Moscow won’t last 100 years even if you were ready to donate him all organs. And on the day Ukraine joins the EU, we will frame this headline in @ua_parliament to remember your lies for the next 100 years. https://t.co/vlMbbjWT2F — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026

Szijjártó Péter erre válaszolva azt közölte, hogy az ukránok láthatóan elkezdtek beavatkozni a magyar választásba.

Az ukránok láthatóan sebességi fokozatot váltottak, és elkezdték a nagyon durva, közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba. Tegnap Zelenszkij elnöknek (…) nem volt fontosabb dolga Davosban, mint hogy a magyar miniszterelnököt kritizálja ordenáré, személyeskedő stílusban, ma a külügyminisztere folytatta a sort

– mondta.

Nyilvánvalóan ők azt szeretnék, ha olyan kormány jönne létre április 12-e után, amelyik igent mond Brüsszelnek a háborúra, és megengedi Brüsszelnek, hogy beletolja Magyarországot a háborúba, az ukránoknak meg megengedi, hogy belehúzzák Magyarországot a háborúba

– jelentette ki a miniszter.

Az ukránok pontosan tudják, hogy mindaddig, amíg szuverén, nemzeti kormány van Magyarországon, mindaddig, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig mi meg fogjuk védeni Magyarországot és a magyar embereket a háborútól, nem engedjük, hogy az ukránok belerángassanak minket a háborúba, nem engedjük, hogy Brüsszel beletoljon minket a háborúba, és azt sem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét elküldjék Ukrajnába

– folytatta.

Nyilvánvalóan Zelenszkijnek és külügyminiszterének a magyar emberek pénzére is fáj a foga, hogy azt egy korrupt állami háborús gépezetnek küldjük el Ukrajnába"

– tette hozzá.

Mindaddig, amíg minket látnak, ebből nem lesz semmi. Felszólítjuk határozottan az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási kampányba.

Pontosan tudjuk, hogy ők a Tiszát akarják kormányon látni, de erről nem ők, nem az ukránok, hanem a magyar emberek fognak dönteni, és a magyar embereknek megvan a lehetőségük arra, hogy továbbra is a biztonságot válasszák, továbbra is egy olyan kormányt válasszanak, amely szuverén alapon dönt, és egy olyan kormányt válasszanak, amely megvédi Magyarországot a háborútól, és nemet mond Brüsszelnek is és nemet mond Kijevnek is

– összegzett.