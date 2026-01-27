Szijjártó Péter: Konzuljaink ismét a helyszínen lesznek, hogy segítsék a szurkolókat

Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, hogy a „szombati történelmi siker után, ma folytatódik a magyar csapat menetelése”, ugyanis a játékosok 17 óra 30 perckor ismét pályára lépnek a szlovén fővárosban, a Stozice arénában, ezúttal a címvédő portugálok ellen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Facebook

Konzuljaink pedig ismét a helyszínen lesznek, hogy segítsék a szurkolókat bármilyen ügyes-bajos dolog esetén. Magyarokból nem lesz hiány, hiszen több mint 260 jegy kelt el a mai napra!

– tájékoztatott.

„Az ügyeleti számunk él (+386 5163 4220), két konzulunk pedig a helyszínen teljesít majd szolgálatot” – tette hozzá.

Jó szurkolást kívánok mindenkinek!

– írta.