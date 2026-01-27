Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Riasztottak a tudósok: ketté fog szakadni az egyik kontinens

konzul

Szijjártó Péter: Konzuljaink ismét a helyszínen lesznek, hogy segítsék a szurkolókat

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két magyar konzul lesz jelen a futsal Európa-bajnokság magyar-portugál csoportmérkőzésének helyszínén kedden Ljubljanában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
konzulSzijjártó Péterfutsal

Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, hogy a „szombati történelmi siker után, ma folytatódik a magyar csapat menetelése”, ugyanis a játékosok 17 óra 30 perckor ismét pályára lépnek a szlovén fővárosban, a Stozice arénában, ezúttal a címvédő portugálok ellen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook

Konzuljaink pedig ismét a helyszínen lesznek, hogy segítsék a szurkolókat bármilyen ügyes-bajos dolog esetén. Magyarokból nem lesz hiány, hiszen több mint 260 jegy kelt el a mai napra!

 – tájékoztatott. 

„Az ügyeleti számunk él (+386 5163 4220), két konzulunk pedig a helyszínen teljesít majd szolgálatot” – tette hozzá.

Jó szurkolást kívánok mindenkinek!

 – írta.

Csodagóllal nyerte története első Eb-meccsét a magyar futsalválogatott – videó
Sporttörténeti győzelemmel kezdett a magyar futsalválogatott – videó
Szijjártó Péter üzent a szurkolóknak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!