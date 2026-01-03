Hírlevél
Rendkívüli

Trump sajtótájékoztatót tartott: amit bejelentett, attól leesett az állunk! – részletek

Megvan Varga Barnabás utódja a Fradinál? Reagált a menedzser

Szijjártó Péter: Egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását!

Szerbia példája világosan mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel hazánkat is: egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását! – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.
A tárcavezető közölte: a regionális energiabiztonság szempontjából jól indult az év, hiszen a szerbiai kőolajfinomító működéséhez kiadott amerikai engedély nagymértékben hozzájárul Szerbia üzemanyag-ellátásának garantálásához, ennek pedig jó hatása van a teljes közép-európai üzemanyagpiacra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook

Dubravka Dedović szerb energiaminiszter-kollégámat telefonos tárgyalásunk során biztosítottam arról, hogy Szerbia továbbra is számíthat Magyarország támogatására a biztonságos energiaellátás hosszú távú garantálása érdekében – tette hozzá.

Szerbia példája ugyanakkor világosan mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel hazánkat is: egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását! A miniszterkollégával ezért ma egyeztettük az új szerb-magyar kőolajvezeték építésének felgyorsításához szükséges további lépéseket is

 – írta Szijjártó Péter.

