Szijjártó Péter elárulta, mi a legfontosabb feladatuk

A külgazdaság és külügyminiszter Facebook-oldalán azt írta, „a legfontosabb feladatunk, hogy biztonságot adjunk a magyaroknak a háború és veszélyek korában”. Szijjártó Péter hozzátette: tapasztalat és a stabilitás megvan hozzá.

Szijjártó Péter a kormányülésről jelentkezett

Forrás: Facebook

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülés kapcsán szintén hangsúlyozta: a legfontosabb kérdés az, hogyan lehet Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján tartani egy minden korábbinál veszélyesebb korszakban.