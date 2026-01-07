Szijjártó Péter elárulta, mi a legfontosabb feladatuk

A kormányülésről jelentkezett a külügyminisziszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést.
A külgazdaság és külügyminiszter Facebook-oldalán azt írta, „a legfontosabb feladatunk, hogy biztonságot adjunk a magyaroknak a háború és veszélyek korában”. Szijjártó Péter hozzátette: tapasztalat és a stabilitás megvan hozzá.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülés kapcsán szintén hangsúlyozta: a legfontosabb kérdés az, hogyan lehet Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján tartani egy minden korábbinál veszélyesebb korszakban.
