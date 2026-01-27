Szijjártó Péter: a kormány 480 millió forinttal járul hozzá Kozármisleny fejlesztéséhez

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a kormány 480 millió forinttal járul hozzá ahhoz, hogy a kozármislenyi stadiont és környékét még szebbé, modernebbé tudják tenni, írta az MTI.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Szijjártó Péter a helyi sportéletet dicsérte

„Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a kozármislenyi futballcsapat az idei esztendőben is az NB II-es bajnokságban minden mérkőzésen egyet kivéve megörvendeztesse majd a helyi szurkolókat”– mondta.

„Ebben a városban fantasztikus sportélet is van, nemcsak másodosztályú labdarúgócsapat, hanem elsőosztályú kézilabdacsapat, másodosztályú kosárlabdacsapat is– tette hozzá.

Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy Kozármislenyben az átlagéletkor még a 35 évet sem éri el, és folyamatosan érkeznek oda a fiatal családok, ezért fontos feladat a megfelelő számú óvodai, iskolai férőhely biztosítása is.