Szijjártó Péter: Közel a megállapodás a NIS ügyében

Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész magyar megvásárlásáról – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint hamarosan eljöhet az első mérföldkő a NIS többségi tulajdonának megszerzéséről szóló egyeztetéseken (Fotó: AFP)

Belgrádból jelentjük, hogy jó eséllyel hamarosan eljöhet az első mérföldkő a NIS többségi tulajdonának megszerzéséről szóló egyeztetéseken, tehát a következő napokban létrejöhet az első fontos megállapodás

– fogalmazott.

A kormány minden létező diplomáciai támogatást megad a tárgyalásokhoz, „nem véletlen vagyunk most is itt, Belgrádban” – tette hozzá.

„Ez a megegyezés mind a magyar energiaellátás biztonsága, mind az energiaárak szempontjából olyan kivételes kedvező helyzetet fog teremteni, amilyenhez hasonlóban még soha nem voltunk” – hangsúlyozta.

A MOL tárgyalásai nagyon jól haladnak, és mi is dolgozunk tovább. Minden bizonnyal rövidesen újabb jó hírekkel tudunk jelentkezni

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)