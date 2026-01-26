Szijjártó Péter leleplezte az ukrán kormány tervét

A Tisza Párt kijevi tagozata tehát beindult, nem titkolják: el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba, a magyarok pénzét pedig elvigyék a korrupt rezsimjük működtetésére