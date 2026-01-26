Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt az orosz hírszerzés főnöke: az, amit mondott, mindenkit sokkolt

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter leleplezte az ukrán kormány tervét

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A külgazdasági és külügyminiszter nem kertelt közösségimédia-posztjában. Szijjártó Péter arra figyelmeztet, hogy az ukrán kormány szégyentelenül próbál beavatkozni a magyar választásokba, sértegeti a miniszterelnököt és a Tiszát akarja Magyarország élére, hogy háborús ambíciói így megvalósulhassanak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Pétermagyar választásUkrajnabeavatkozás

A külgazdasági és külügyminiszter közösségimédia-felületén osztotta meg gondolatait, miszerint ukrán törekvések történnek a magyar belpolitika befolyásolására irányulóan. Szijjártó Péter figyelmeztetett: a választások tétje minden eddiginél nagyobb.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: AFP

Mától minőségileg új szakasza kezdődik a választásra való felkészülésnek. A hétvégén ugyanis az ukrán elnök és kormánya megkezdte nyílt, szégyentelen beavatkozását az áprilisi választásba

– figyelmeztetett Szijjártó Péter.

 Az elnöküknek nem volt jobb dolga Davosban, mint Orbán Viktort szidni – végül is „mindössze” négy éve áll háborúban az országa… Aztán a külügyminisztere gyalázkodott egy „kulturáltat”: volt ott minden válogatás nélkül, Szálasi, pénzmosás és EU-csatlakozás…

 – sorolta.

A Tisza Párt kijevi tagozata tehát beindult, nem titkolják: el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba, a magyarok pénzét pedig elvigyék a korrupt rezsimjük működtetésére

– mutatott rá a politikus.

Április 12-e tétje tehát egyértelmű: béke és biztonság vagy háború, Magyarország vagy Ukrajna – zárta gondolatait a külügyminiszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!