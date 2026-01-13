Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye

– Kormány egyik legfontosabb gazdaságpolitikai célkitűzése az volt, hogy a keleti országrész fejlettségi szintjét húzzuk fel Nyugat-Magyarország fejlettségi szintjéhez. Ez nem lett volna lehetséges akkor, hogyha a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldtük volna el – jelentette ki Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Magyar emberek pénzéből Magyarországot kell fejleszteni – jelentette ki Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:

A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, magyar emberek pénzéből Magyarországot kell fejleszteni. Ezért tudtuk Kelet-Magyarországot felhúzni Nyugat-Magyarország fejlettségi szintjére. Ebben Nyíregyháza különösen fontos szerepet játszott.

Mint kifejtette: „itt 42 nagy beruházás valósult meg az elmúlt 10 esztendőben és több mint 9000 munkahely jött létre, amelyek biztos megélhetést garantálnak a családoknak, ez sem lett volna lehetséges, ha a magyarok pénzét nem Nyíregyházán, nem Magyarországon, nem Ukrajnában költöttük volna el”.