Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye

35 perce
Magyar emberek pénzéből Magyarországot kell fejleszteni – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, a keleti országrész fejlesztése nem lett volna lehetséges, ha a magyarok pénzét Ukrajnába küldték volna.
Szijjártó PéterfejlesztésUkrajna

– Kormány egyik legfontosabb gazdaságpolitikai célkitűzése az volt, hogy a keleti országrész fejlettségi szintjét húzzuk fel Nyugat-Magyarország fejlettségi szintjéhez. Ez nem lett volna lehetséges akkor, hogyha a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldtük volna el – jelentette ki Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában. 

Magyar emberek pénzéből Magyarországot kell fejleszteni – jelentette ki Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta

A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, magyar emberek pénzéből Magyarországot kell fejleszteni. Ezért tudtuk Kelet-Magyarországot felhúzni Nyugat-Magyarország fejlettségi szintjére. Ebben Nyíregyháza különösen fontos szerepet játszott. 

Mint kifejtette: „itt 42 nagy beruházás valósult meg az elmúlt 10 esztendőben és több mint 9000 munkahely jött létre, amelyek biztos megélhetést garantálnak a családoknak, ez sem lett volna lehetséges, ha a magyarok pénzét nem Nyíregyházán, nem Magyarországon, nem Ukrajnában költöttük volna el”. 

 

