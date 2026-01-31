Szijjártó Péter: Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. „A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – folytatta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Török János

Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk

– szögezte le. „Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség fellépjen az ukrán kényszersorozásokkal szemben. Illetve úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai békeerőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.

Több százmilliárd eurót akarnak odaadni az ukránoknak, még több fegyvert akarnak adni, meg akarják hosszabbítani ezt a háborút, pedig ez a háború minden nap szenvedéssel, minden nap tragédiákkal, minden nap halálesetekkel jár

– mondta. „Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a békeerőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig is nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk” – összegzett.