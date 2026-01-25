Szijjártó Péter bejelentette: Magyar konzul is lesz a döntőn Belgrádban

Hírlevél
Magyar konzul is jelen lesz a férfi vízilabda-Európa-bajnokság vasárnap esti döntőjén Belgrádban, és reggel óta él az ügyeleti telefonszám is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videóban.
A tárcavezető elmondta: fantasztikus teljesítményt nyújtott a vízilabda-válogatottunk, amely bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, és a mai napon este fél kilenckor Belgrádban összecsaphatnak a szerbekkel az Európa-bajnoki címért. 

Szijjártó Péter Fotó: MTI
Szijjártó Péter Fotó: MTI

 

Szijjártó Péter szerint nem lesz könnyű mérkőzés, többek között azért sem, mert a belgrádi sportcsarnokban, ahol a mérkőzést rendezik, 12 ezren fognak a hazaiaknak szurkolni, valószínűleg nem halkan, viszont lesz 400 magyar is, aki ott lesz a helyszínen. 

Reméljük, hogy a végén az öröm miatt majd túl tudják harsogni a hazaiakat!

– tette hozzá. Felhívta a mérkőzésre kilátogató magyar szurkolók figyelmét arra, hogy magyar konzul is lesz a helyszínen a belgrádi nagykövetség konzuli részlegéről, hogyha esetleg valamilyen baj adódik, akkor őt keressék a szurkolók. 

A reggeli óráktól él a +381 62 836 3965 állandó ügyeleti telefonszám is, hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor hívja ezt a telefonszámot 

– tette hozzá a miniszter. 

Jó szurkolást kívánok mindenkinek! Reméljük, hogy egy Európa-bajnoki címmel zárul ez a hét a magyarok számára!

– zárta videóját Szijjártó Péter.

 

 

 

