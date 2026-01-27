Az, hogy Andrij Szibiha nem a barátunk, hogy gyűlölködik velünk szemben, hogy támad minket, ez mind nem újdonság, ezért ezt hagyjuk is – fogalmazott a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben Szijjártó Péter Szibiha interjúja kapcsán.

Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának – fogalmazott Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

A tárcavezető megjegyezte:

Volt viszont a miniszternek egy mondata ebben az interjúban, amiben teljes mértékben egyetértünk: „Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának.” Ez teljesen igaz.

Szijjártó Péter kifejtette: „amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja, mert az ukránok behoznák a háborút az EU-ba és így belerángatnának minket is a háborújukba. Az európai emberek, köztük a magyar emberek pénzét elvinnék Ukrajnába, a gazdáinkat tönkretennék a silány gabonájukkal, az ukrán maffia pedig átjáróházként használna minket”.

Amíg mi vagyunk kormányon, ez mind nem történhet meg. Ugyanakkor tudjuk, hogyha a Tisza Párt kerülne hatalomra, azonnal zöld utat adnának Ukrajna uniós csatlakozásának, belevinnének minket az ukránok háborújába és elküldenék a pénzünket Ukrajnába. Innen könnyű megérteni, hogy miért érdekeltek az ukránok a Tisza Párt győzelmében

– írta a miniszter.

Április 12-én a kérdés tehát: béke vagy háború? Magyarország vagy Ukrajna? – összegzett Szijjártó Péter.